腹肌繼續成為男女最注視的身材部分,夏天即將來臨,現在應要好好準備。大家都聽過「Abs are made in the kitchen」,因此想要有明顯視覺效果,就要在運動和飲食上著手。

少攝熱量兼操腹

當攝取的熱量比需要的多,剩下的熱量就會以脂肪形式儲存在身體,而腹部是其中一個最易儲脂肪的部位,因此要看見腹肌就要暫時忍忍口,實行少油少糖飲食,已經可幫上不少忙。將體脂減到男士15%、女士20%左右,就可開始看到腹肌線條。至於運動方面,如果體脂比上述數字高,建議在腹肌鍛煉的同時做中高強度的帶氧運動,同時消耗一下脂肪,例如登山者動作;如果體脂夠低,只是腹肌較弱較平的話,則可直接用肌肥大的方法練腹,例如懸吊抬腿。