CGM 助控一型糖尿病

兒童糖尿協會行政總監劉紫盈表示，一型糖尿病兒童及青少年天需要多次檢測血糖(6至8次)、多次注射胰島素(每次用餐前)，同時要定期運動及小心管理飲食，「醫療程序十分繁複，故支援計劃提供2年用量的CGM，並舉辦教育講座等不同活動，希望可保障他們的生活，健康成長。」計劃開始至今已有958人受惠。

無法合成胰島素

一型糖尿病是自體免疫疾病，免疫系統會攻擊胰腺β細胞，令胰臟無法合成足夠的胰島素，血糖無法送入細胞而造成高血糖問題。中大醫學院內科及藥物治療學系副教授周怡君醫生指出，「一型糖尿病佔整體糖尿病約5%，治療上需要每日多次注射胰島素，或使用胰島素泵。」

24小時連續監測

由於患者血糖波幅巨大，需要更準確的血糖數據監測，而CGM就是最適合工具，透過感應器24小時測量血間質葡萄糖，並將數據傳到手機，能夠生成報告讓患者和醫護人員參考外，亦可減少「篤手指」之苦，並有高血糖和低血糖警報，有助降低糖化血色素(HbA1c)約0.5至1個百分點，減低糖尿上眼、洗腎、糖尿腳等長期併發症，周怡君指，「同時也減少因嚴重低血糖或酮酸中毒等短期併發症而入院的風險。患者能夠因應每日不同狀況，在醫生許可的範圍內微調用藥分量，以達更理想血糖水平。」