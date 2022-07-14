EQUAZEN佳健素英國20年魚油專家 讀寫學習能力從營養入手

停課困擾家長學生 學習進度落後

新冠疫情期間學校反覆停課，對學生、家長和教師都造成不同程度的困難及壓力。教大調查發現逾八成小學生上網課時難以專注。而部分小學生則於恢復面授課後未能跟上進度。以小學一年級生為例，常見的學習問題包括：認字和閱讀字詞會混淆字音及字型、中文生字寫漏部首、英文則混淆相似字母，如b和d，p和b等。

面對孩子學習表現未如理想，不少家長或會開始懷疑子女是否有讀寫困難、專注力不足等發展障礙，因而感到徬徨無助。此時，家長更需要耐性地面對問題，並提供適當協助，幫助小朋友建立自信心。有教育專家建議家長應為孩子計劃好每天上課學習、做功課、遊戲及休息時間，適當分配時間以便上課前做足充份預習。除此之外，香港很多家長，甚至老師，都忽略了飲食營養對學習及腦部發展的重要性。

不飽和脂肪酸不足 或影響兒童學習及專注力

多份國際研究已指出小孩體內的脂肪酸水平（Omega-3和Omega-6）與學習能力及專注能力有關。在合適比例的Omega相互作用下，腦細胞的訊息接收能力倍增，對腦部發展的效益遠比只吸收個別成份更為顯著。這些對腦功能十分重要的營養必需透過進食適當魚類或補充劑而獲取。

EQUAZEN 佳健素魚油 獲15項國際科研實證

英國佳健素®魚油以超過20年的科研經驗嚴謹配劑。通過多項國際臨床實證，從懷孕到成長，守護全家腦部健康。佳健素®的魚油產自挪威，獲海洋之友認證。選取南太平洋不受污染水域之沙甸魚和鯷魚。魚油被提取後即用分子蒸餾及冷凍科技處理，去除腥味及雜質。所有批次都經第三方獨立檢測機構確保符合歐洲安全標準。除了優質魚油外，佳健素®更特別加入天然月見草油，提供護腦抗炎成份GLA，與魚油EPA發揮協同作用，加強補腦護眼效果。

其中，佳健素®獨特931黃金比例經曾獲英國電視台作出多次專題報導，並在德肯群教育部Durham LEA與牛津大學醫學院作大型跟進。而在瑞典及澳洲的研究更得到頂尖醫學雜誌報導，深得醫護人員、教育工作者、老師及家長們的認同。此配方獲超過15份科研實證：連續服用3個月有助提升專注力、學習能力、閱讀能力、協調力、記億力及加強情緒管理。