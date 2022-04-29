HER2乳癌患者望加強支援

乳癌是本港女性最常見的癌症，自1993至2019年確診個案更增加3倍。癌症資訊網慈善基金於第五波疫情期間的網上調查發現，HER2型乳癌患者未必了解第三線或之後的治療方案，同時希望政府和不同機構能加強治療費用補貼及情緒支援。
乳癌一般會透過癌細胞表面上出現的受體作分類，分別是荷爾蒙受體陽性(ER+/PR+)、HER2陽性(HER2+)和三陰性(ER-/PR-/HER2-)。臨床腫瘤科專科醫生盧頴嬋表示，「近八成患者屬荷爾蒙受體陽性；其次是HER2陽性，有22.7%；三陰性則佔13.1%。」
每月檢查留意異狀
為及早發現乳癌，盧頴嬋建議女士應每月作自我檢查，「如果發現乳癌病徵，即乳房出現腫塊、乳房或淋巴結腫脹或形狀改變、乳房皮膚表面如橙皮並凹陷、乳房或乳頭出現痛楚、乳頭變凹陷、乳頭流出血水或有異味分泌物、乳房或乳頭皮膚發紅、乾燥、剝落或增厚，都應該盡快找醫生做詳細檢查。」
不清楚三線治療方案
癌症資訊網慈善基金代表石穎發表早前針對HER2乳癌患者的調查結果，「受訪者中約四成為晚期患者。逾八成患者確診時對HER2型一無所知，六成認為坊間相關資訊不太充足。治療上，95%正使用或曾使用化療，其次是標靶治療(92%)，大部分認為這兩種療法較有效，但晚期患者中有七成半並不清楚第三線和之後的治療方案。九成患者表示如有新療法會考慮使用，而藥費是主要考慮因素。此外，七成患者希望政府可加強治療方面的資助，四成人則希望機構和企業可推出支援患者的計劃；而晚期患者對治療、情緒和資源支援的渴求較大。」
踏出第一步
56歲的陳小姐於2019年3月確診第四期HER2陽性乳癌，「2017年發現乳房有異，但以為只是普通水囊不以為然，到2018年尾肩部不適向骨科醫生求診，始發現事情並不簡單，最後確診乳癌並擴散至淋巴和骨。」陳小姐接受6針化療後，使用雙標靶藥和荷爾蒙治療至今，控病情況理想。雖然得到封頂式資助現時毋須再付藥費，但已支付近60萬港元，希望政府可提供更多藥物支援，令更多患者得到適切治療，「醫學不斷進步，同路人應抱持希望，活好每一天，最重要是踏出第一步接受治療。」