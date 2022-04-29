HER2乳癌患者望加強支援

乳癌是本港女性最常見的癌症，自1993至2019年確診個案更增加3倍。癌症資訊網慈善基金於第五波疫情期間的網上調查發現，HER2型乳癌患者未必了解第三線或之後的治療方案，同時希望政府和不同機構能加強治療費用補貼及情緒支援。 乳癌一般會透過癌細胞表面上出現的受體作分類，分別是荷爾蒙受體陽性(ER+/PR+)、HER2陽性(HER2+)和三陰性(ER-/PR-/HER2-)。臨床腫瘤科專科醫生盧頴嬋表示，「近八成患者屬荷爾蒙受體陽性；其次是HER2陽性，有22.7%；三陰性則佔13.1%。」

每月檢查留意異狀 為及早發現乳癌，盧頴嬋建議女士應每月作自我檢查，「如果發現乳癌病徵，即乳房出現腫塊、乳房或淋巴結腫脹或形狀改變、乳房皮膚表面如橙皮並凹陷、乳房或乳頭出現痛楚、乳頭變凹陷、乳頭流出血水或有異味分泌物、乳房或乳頭皮膚發紅、乾燥、剝落或增厚，都應該盡快找醫生做詳細檢查。」