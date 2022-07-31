MIRROR演唱會意外｜骨科專科醫生解說 頸椎受傷好唔好得返？

當場人士在拯救傷者的同時，也須避免移動傷者頸部，以免頸椎骨折進一步移位，令脊髓神經二度受損。如情況緊急，救護員又未能及時趕到，便至少須三、四位急救者合力搶救受壓傷者，其中一位用雙臂夾住傷者頭部兩側，雙手抓住膊頭，將頭和頸部固定於正中位置。其他急救者再合力移動傷者到安全地方，直等到救護員到場為傷者帶上頸環來穩定頸椎。

傷者身體(尤其是頭及頸)被重物壓住，疑似頸椎神經受損

1. 若 傷者身體(尤其是頭及頸)被重物壓住，疑似頸椎神經受損 ，應如何處理？

1. 若 傷者身體(尤其是頭及頸)被重物壓住，疑似頸椎神經受損 ，應如何處理？

當場人士在拯救傷者的同時，須避免移動傷者頸部。

今次受傷舞蹈員頸椎第4節骨折，到達醫院時已四肢癱瘓。其實，神經受損的嚴重程度，隨著頸椎受損位置愈高而愈嚴重。例如頸椎第3至5節神經，負責支配橫膈膜，一旦嚴重受損，傷者日後或需以呼吸機維生。惟有脊髓完全受損位於頸椎第6節或以下，傷者日後才有可能在不需他人照顧下生活。

如支配橫膈膜的神經受損，患者或須以呼吸機幫助呼吸維生。

3. 四肢癱瘓將不能恢復？

頸椎神經受損後，會立刻出現「脊椎神經休克」的情況，即是連脊髓神經未受損的部分也會暫時失去功能，隨後會在數日至數星期內逐漸恢復。固此傷者此刻的四肢癱瘓狀況，並不能完全反映將來神經復元的機率。

4. 醫院會如治療傷者？

傷者送院後，公立醫院會啟動創傷團隊，由不同專科醫生為傷者治療。當中頸椎以及其他肢體骨折會由骨科醫生主理，至於腦出血則交由神經外科醫生治理。骨科醫生會盡快做頸椎手術，清除骨折碎片、突出的椎間盤及血腫，為脊髓神經減壓，並且植入鋼板及螺絲來固定頸椎骨折。當傷者情況穩定後，須留院接受漫長的復康治療。