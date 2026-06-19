心間絮語（十二）｜ 青年心聲：不必獨自撐過——180 個覺察練習，《簿簿》與你應對壓力

賽馬會平行心間（社區版）青年諮詢委員會成員（香港青少年服務處賽馬會大埔綜合青少年服務中心）Gary, Aidan, Nathan, Cindy 合照。他們共同設計《每日照顧簿簿》手冊 - 收錄180個自我覺察練習，結合「食字」幽默和流行文化元素，陪伴DSE考生走過應試壓力。

賽馬會平行心間致力透過「社區 · 學校 · 網絡」的綜合服務模式，為青少年提供一站式、青年為本的全天候身心靈支援，亦透過創造多元的平台和機會，確保青年的聲音、想法和創意能真正影響計劃的發展方向。本系列之十二篇網誌，由計劃持份者分享他們在賽馬會平行心間的參與經驗、工作體會與成長故事。 撰文：賽馬會平行心間（社區版）青年諮詢委員會成員（香港青少年服務處賽馬會大埔綜合青少年服務中心）*Gary, Aidan, Nathan, Cindy

*賽馬會平行心間（社區版）青年諮詢委員會成員，一起參與平行心間的發展工作。從概念醞釀到實際執行，以青年的視角打造一個屬於他們的身心靈空間。

對許多香港年青人來說，香港中學文憑試（Hong Kong Diploma of Secondary Education Examination; DSE）不只是一場考試——它幾乎成了人生規劃的「標準答案」。三年、甚至更長的備考歲月裡，幾乎所有的時間、心力與對自己的期望，彷彿都押注在那一組分數上。考完了。壓力沒有隨之畫上句號。成績尚未公布，一切仍是未知；偏偏這段等待的時間，往往成為最難熬的時刻——沒有了溫書的節奏，卻多了一份無處安放的焦慮，甚至開始懷疑：除了那個分數，我還是誰？ 我們明白，因為我們都曾走過。正因如此，我們做了這本《簿簿》。

一份共鳴，讓我們走在一起 我們加入賽馬會平行心間（社區版）青年諮詢委員會的契機各有不同——有人經由學校社工引薦，有人在社交平台上被相關宣傳吸引，也有人在接受服務的過程中，慢慢萌生出「想為同路人做多一步」的念頭。我們來自不同背景：有社工系學生，也有應屆 DSE 考生，背景雖然各異，卻因同樣關心精神健康，走到在一起。 加入賽馬會平行心間（社區版）青年諮詢委員會之前，我們對精神健康服務的認識其實不多。有人覺得相關服務宣傳不足，求助途徑不夠清晰；有人對這些服務抱有一層「神秘感」，以為只屬於情況已相當嚴重的人；也有人因為過往經歷，一直未能踏出求助的一步。正是這些親身經歷過的疑惑與掙扎，成了我們想改變現狀的起點。

最觸動我們的，是看到有應屆DSE考生，在自己都承受壓力的同時，仍然選擇騰出時間，關注其他青少年的精神健康。這種「縱使自己也在掙扎，仍想給予他人支持」的共鳴，成為了我們並肩作戰的動力。我們希望透過這個平台，將各自的經歷轉化為實在的支持，提升大眾對精神健康的理解，同時消除社會對求助者的偏見與標籤。 從「樽頸」到「突破」 在賽馬會平行心間（社區版）青年諮詢委員會成立初期，我們關注的議題十分多元——青少年自殺及自傷行為、學業壓力、家長期望……每一個議題都迫切而重要，但在有限的時間與資源下，我們要作出取捨。

資料搜集的過程並不輕鬆。閱讀懂心理學文獻、理解不同理論與青少年行為之間的關係，對一個中六生，或剛入讀社工系的學生而言都不簡單。有時 brainstorming 會卡關，集體「死機」，正是最考驗團隊耐性的時刻。 但每一次會議，也是一次學習與沉澱的過程。我們把各自的成長經歷與真實感受帶進討論，對精神健康的理解逐步變得立體。我們不斷提醒自己：不要「為做而做」，而是回到初心——我們想支援誰？他們真正需要是什麼？ 經歷兩個多月的摸索與對話，我們終於找到了共識：從「青年自身」出發。我們深信，唯有先照顧好自己，年青人才有餘力去支援他人。最終，我們鎖定了兩個目標群體——群被高標準同外界期望壓得很重的人，另一群因為未找到方向，而感到迷惘的人。

《每日照顧簿簿》 ：一本「唔係教你讀書」的小冊子 我們以自組協會 Hong Kong Emotional Awareness Association(HKEAA) 的名義，參考DSE精讀書的形式，推出了《每日照顧簿簿》手冊——簡單稱它《簿簿》，諧音「寶寶」。 這個名字，本身已說明了我們的心意。《簿簿》並不是一本要你「再讀多啲書」的冊子。考試完結後，那本精讀書終於暫時放下；然而，心裡那份長時繃緊的狀態，卻往往比預期中更難鬆開。《簿簿》希望在高壓的備考日子裡、以及等待放榜的日子裡，靜靜陪住你，提醒你照顧自己。