一家人拍賣會尋寶竟買得人體遺骸　更一度被懷疑涉案(有片)

新西蘭奧克蘭市有一家人，早前在一個無人認領的迷你倉庫的拍賣會上競投，並將投得的戰利品帶回家準備拆「寶物」，但駭然發現當中有人體遺骸，嚇得他們立刻報警，這家人更一度被警方懷疑涉案。據指遺骸的惡臭傳遍街道，更有鄰居透露，看到至少2架靈車抵達現場。

綜合報道，奧克蘭南區(South Auckland)的一家人於上周四(11日) 從當地一間公司投得包括一個行李箱在內等一拖車的迷你倉物品，返回位於Manurewa的住宅。報道提到，這些倉庫都是無人認領，在公司清理倉庫後將裡面的物品公開拍賣，物品大多數不會被檢查就被競投，競標者亦不可能在購買前拆封或開箱查看，而大多數人都期待有驚喜收穫。

鄰居：相信這家人與兇殺案無關 為他們感難過

警方表示，這家人在拍賣會中競標到這個迷你倉庫，回家時，竟在一個行李箱中找發現人體遺骸，警方第一時間曾懷疑報案的這家人可能涉案，但進一步了解後已經澄清誤會，現在正以謀殺案方向進行調查，正在追查迷你倉庫原本的持有者身分，目前無法得知該倉庫已多久沒有繳費而遭拍賣，已將所有人體遺骸送往驗屍及進行鑑證，希望能確定死者身分。

鄰居表示，為這家人感到難過，因為相信他們完全與兇殺案無關，希望真正的兇手能夠自首。另有鄰居指，街邊傳遍惡臭，還看到至少2架靈車抵達現場。