一打風就頭暈耳鳴？ 小心患上「氣象病」日本專家解構病因與治療方法

日本專家指，颱風接近導致大氣狀況不穩定，若出現頭暈、耳鳴等症狀，便可能患上「氣象病」。(資料圖片)

打風注意……每年夏天颱風來襲，除了帶來風雨，也可能因為颱風移近導致大氣狀況不穩定，進而引起民眾身體不適，稱為「氣象病」，指的是由於氣壓和氣溫變化，而出現頭暈、耳鳴、肩膀僵硬等症狀。

今夏東京氣象病患者增多

日本放送協會(NHK)報道，今夏因颱風接近等原因，導致大氣狀況不穩定，東京的「氣象病」專科門診出現不少患者。其中，東京練馬區一間耳鼻咽喉科兩年前開設「氣象病」門診，為患者提供治療。

氣象病成因

擁有氣象預報士資格的院長飯塚崇解釋，氣象病是因為耳朵深處的「內耳」受到氣壓的變化，而導致自律神經失調，引發頭暈、耳鳴、頭痛、疲倦、肩膀僵硬等症狀。