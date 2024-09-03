一打風就頭暈耳鳴？ 小心患上「氣象病」日本專家解構病因與治療方法

打風注意……每年夏天颱風來襲，除了帶來風雨，也可能因為颱風移近導致大氣狀況不穩定，進而引起民眾身體不適，稱為「氣象病」，指的是由於氣壓和氣溫變化，而出現頭暈、耳鳴、肩膀僵硬等症狀。
今夏東京氣象病患者增多
日本放送協會(NHK)報道，今夏因颱風接近等原因，導致大氣狀況不穩定，東京的「氣象病」專科門診出現不少患者。其中，東京練馬區一間耳鼻咽喉科兩年前開設「氣象病」門診，為患者提供治療。
氣象病成因
擁有氣象預報士資格的院長飯塚崇解釋，氣象病是因為耳朵深處的「內耳」受到氣壓的變化，而導致自律神經失調，引發頭暈、耳鳴、頭痛、疲倦、肩膀僵硬等症狀。
如何改善症狀？
每當雨季氣壓下降或颱風來襲時，「氣象病」患者就會增加。由於今夏颱風很多，每天都會有數人就診。醫生建議他們記錄天氣、氣壓，以及不適的症狀，以此來判斷身體不適是否與氣象變化有關。
此外，醫生會開藥給患者來改善內耳的血液循環，並建議他們保持健康生活習慣，以調節自律神經，包括按時吃三餐、保持充足睡眠、做適量運動等。
謹記要吃早餐
飯塚崇提醒，如果在颱風接近時身體不適，可能要懷疑是氣象病。首先記錄天氣和症狀，如果看來有關連，便建議去專科就診。雖然無法改變氣壓變化，但如果內耳有反應，自律神經卻沒有失調，就不會出現相關症狀。因此，如果比平時更注意睡眠，且按時吃三餐、不要不吃早餐，相信可以預防氣象病。