儲糧清單│雞蛋、椰菜花、蕎麥麵等健康之選 南瓜可放一個月

家中要有幾日儲糧，以應對打風、黑雨等緊急情況。與其漫無目的地「盲搶」一堆罐頭、即食麵，無營養又做成浪費，不如停一停看看儲糧到底應該買啲乜？今次就同大家綜合儲糧必買的食物，包括主食蒟蒻麵、椰菜花、娃娃菜及蘿蔔等蔬菜，仲有肉類、調味品及零食，當中唔少都係健康之選！趁著周末來到，不妨買定少少儲糧。

主食類： 主食除了白米及即食麵，其實可選擇蒟蒻麵及蕎麥麵較熱量的麵食，高纖、低熱量的蒟蒻麵加入芝麻醬或咖哩汁，健康又好食。另外麥皮亦是另一耐放的選擇。

蔬菜類： 蔬菜方面同樣要選擇存放時間長的瓜菜，推介的包括椰菜花、娃娃菜及蘿蔔等，另外，冬菇和乾木耳含有多醣體，有助調節免疫系統，增加抵抗力，也能降低血脂肪、潤腸和通便。

魚蛋肉類： 魚蛋肉類可以補充蛋白質，除了可購買少量雞蛋，急凍雞肉及豬肉的扁身包裝方使儲放，減少雪櫃的儲放空間。

調味料： 買好食物，也不要忘記調味品，除了最基本的糖、鹽、油及生粉外，還有豉油及茄汁等！

零食類： 長時間留在家中，煲劇打機當然想食下零食，低卡低脂的薯片、開心果也是不錯選擇。另外在家工作也可以沖茶提提神。

儲糧注意要點： 留意存放期，例如麵包、牛奶，如果只有數天就到期就不要買。 如果足夠自己及家人食一星期或以上，留個機會給其他街坊。 不要浪費，明知自己及家人都不喜歡某種食物，買回家得個擺字，就不要盲搶。 留意同層/同大廈街坊需要，尤其獨居老人、單親家庭，橫掂都要排隊不如幫手買少少。