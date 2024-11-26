三個亞種數量挫77% 剩不足6000隻 美擬首列長頸鹿瀕危

說起瀕危動物，很少人會想到長頸鹿。美國魚類及野生動物管理局(U.S. Fish and Wildlife Service)日前建議，把「北方長頸鹿」(northern giraffe)在非洲的3個亞種列為瀕危(endangered)物種。該3個亞種的數量，已由八十年代的逾2.5萬隻，銳減至目前的不足6,000隻，慘跌77%，原因包括人類捕獵及氣候變化等。 據報所有品種的野生成年長頸鹿總數目前約有6.9萬隻，較八十年代大減40%；而今次美國建議納入最高級別「瀕危」物種的北方長頸鹿3個亞種︰西非長頸鹿(West African giraffe)、科爾多凡長頸鹿(Kordofan giraffe)和羅氏長頸鹿(Nubian giraffe)，情況尤為嚴峻。

「西非長頸鹿」剩690隻 牠們主要棲息於非洲喀麥隆、乍得、尼日爾和烏干達，數目由1985年的25,653隻，大減至目前的5,919隻，其中西非長頸鹿更僅剩690隻。當局亦建議把居住於東非的另外兩個長頸鹿亞種︰網紋長頸鹿(Reticulated giraffe)和馬賽長頸鹿(Masai giraffe)，列為較低級別的「受威脅」(threatened)物種。 美國有線新聞網絡(CNN)指，長頸鹿數目銳減的原因，是土地城市化和氣候變化造成旱災，導致棲息地縮減，再加上人類捕獵。國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature)早於2018年把長頸鹿幾個亞種列為「嚴重瀕危」(critically endangered)；環保組織自2017年以來一直呼籲美國聯邦政府保護長頸鹿。



大量長頸鹿產品及標本湧美 國際歡迎美國當局今次行動。美國擬把長頸鹿列為瀕危，重要性在於該國是長頸鹿標本及產品主要市場。2018年曾有報告指，過去10年美國進口了近4萬件長頸鹿相關物品，包括以長頸鹿皮所造的皮靴、書套、地氈和家具等；以長頸鹿骨骼所造的刀具，以及長頸鹿頭標本等。有美國人更會遠赴非洲獵殺長頸鹿，把其頭及頸部作戰利品。 美國魚類及野生動物管理局長威廉斯(Martha Williams)在聲明中表示：「聯邦玫府對長頸鹿的保護，將有助於保護脆弱物種，促進生物多樣性，支持生態系統健康，打擊野生動物販運，並促進可持續經濟發展」，指今次行動將確保美國不會進一步令長頸鹿數目減少。當局將徵詢公眾意見至明年2月19日，冀於一年內作決定。若建議落實，美國會透過進口管制打擊非法捕獵和交易，並引入新資金加強保育。

2017年發起聯署要求保護長頸鹿的環保組織生物多樣性中心(Center for Biological Diversity)發言人Tanya Sanerib表示，「(美國政府)今次提的保育建議，對長頸鹿來說是好消息，但要花7年才行動令人難過」，期望美國官員加快應對全球物種滅絕危機。 對於特朗普上台後有關建議會否胎死腹中，她稱︰「人人都愛長頸鹿，這沒有黨派之爭吧？」