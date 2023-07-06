不寒而慄｜戀童漢將12歲童塞行李喼　拖回家性侵畫面曝光(有片)

巴西一名12歲女童在上學途中遭一名男子綁架，對方將她硬塞入行李喼，放在車廂，再拖回家中，警方追蹤到疑犯家中並進行搜查，發現女童時，她雙腳還被手扣著，並在屋內搜出電擊槍、攝影機和色情用品。疑犯當日在家門前將載有女童行李喼拖入屋的片段曝光，令人不寒而慄。

綜合報道，巴西戈亞斯州城鎮Luziania一名12歲女童，上月28日在上學途中遭42歲的男子Daniel Moraes Bittar綁架，曝光的CCTV片段顯示，Daniel將昏迷的女童塞進行李喼後，用一塊白布掩蓋，將行李喼拖回寓所，在門前才掀開白布，可見一個黑色的行李喼。警方接報後展開調查，同日晚上約11時半，已追查到Daniel的寓所。從警方公開的密錄器畫面顯示，警方向Daniel詢問女童是否在他的家，起初疑犯語無倫次地回應，最後坦承女童在家中，他還辯稱自己還未對女童做任何事。