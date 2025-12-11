不雅照性勒索湧現 15歲少年20分鐘收120條訊息3小時後輕生

美國一名15歲少年不堪遭不雅照性勒索，吞槍自盡。報道指，該少年輕生前20分鐘內，收到勒索匪徒傳來多達120條的訊息。聯邦調查局(FBI)指，涉及兒童和青少年的性勒索大幅增加，他們被恐嚇及脅迫傳送不雅照片，年紀最細的受害者甚至只有8歲。

死者父親：絕對是謀殺

《紐約郵報》稱，15歲的Bryce Tate在11月6日做完健身回家，食了母親準備的食物後出外打籃球。在下午4時37分，收到一個陌生電話的短訊，3小時他被發現自轟身亡。Tate的父親Adam Tate說，「他們稱這是自殺，但我看來是100%的謀殺。他們是魔鬼、懦夫、懷人，差劣過罪犯」。他認為兒子是性勒索集團的最新受害人。