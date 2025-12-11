不雅照性勒索湧現 15歲少年20分鐘收120條訊息3小時後輕生

美國一名15歲少年不堪遭不雅照性勒索，吞槍自盡。報道指，該少年輕生前20分鐘內，收到勒索匪徒傳來多達120條的訊息。聯邦調查局(FBI)指，涉及兒童和青少年的性勒索大幅增加，他們被恐嚇及脅迫傳送不雅照片，年紀最細的受害者甚至只有8歲。
死者父親：絕對是謀殺
《紐約郵報》稱，15歲的Bryce Tate在11月6日做完健身回家，食了母親準備的食物後出外打籃球。在下午4時37分，收到一個陌生電話的短訊，3小時他被發現自轟身亡。Tate的父親Adam Tate說，「他們稱這是自殺，但我看來是100%的謀殺。他們是魔鬼、懦夫、懷人，差劣過罪犯」。他認為兒子是性勒索集團的最新受害人。
當局稱，單是2024年便收到超過3.3萬宗兒童性勒索個案，而這幾乎是今年上半年錄得的數字。網上騙徒會從社交網尋找目標，並從中取得他們的資料，對他們調情。Adam指，騙徒假扮17歲少女，知道兒子上哪間健身室，以及知道他數名朋友名字，也知道他是所讀中學的籃球隊員。他稱，兒子完全相信那是真有其人。《紐約郵報》稱，Tate收到的少女照片並非AI(人工智能)生成，似乎是另一名受害人。騙徒會誘騙目標人物傳回他本人不雅照，收到後便作出勒索，否則向家人和朋友展示。
報道：被勒索500美元
報道指，Tate被勒索500美元(約3,900港元)。Adam表示，調查當局告知，兒子在死前20分鐘收到多達120條的短訊。他指根據兒子最後的短訊交談，兒子稱只有30美元，可以全給，但騙徒拒絕接受。騙徒繼續恐嚇威脅要將Tate的不雅照傳給他身邊的人。甚至慫恿他輕生，表示：「你的人生已玩完」。不堪壓力的Tate最後走上絕路。
報道指，Tate在人生最後一刻遭騙徒短訊轟炸，這是他們的伎倆。以訊息轟炸的方式讓青少年感到焦急，害怕不雅照被傳開，而無時間向外界求助，或冷靜下來想辦法。《紐約郵報》稱，2022年有4名年紀約為16、17歲的青少年，遇到與Tate一樣的經歷後，選擇輕生。