國際
2025-12-31 14:28:00

世界上最年長貓咪　慶祝30歲生日(有片)

世界上最年長貓咪，慶祝30歲生日。(X)

現存世界最年長貓咪Flossie剛於周一(29)慶祝了牠的30歲生日；30歲的貓齡相當於人類136歲至150歲。大批貓粉在網上為牠送上祝福。

Flossie原本在倫敦默西塞德郡，與一個野生貓群生活，後來被一名醫院工作人員救出飼養，在這名前主人去世後，Flossie就由英國慈善機構「貓咪保護協會」接收，其後，女子Vicki Green遇上了FlossieVicki坦言說：「我一直都想讓老年貓咪安享晚年。我感到無比自豪。」

飼主：Flossi仍會玩玩具，生活規律。(X) 飼主：Flossi仍會玩玩具，生活規律。(X)

飼主：Flossi仍會玩玩具 生活規律

Vicki說，儘管Flossi年紀大了，有點耳聾眼花已不能再捕鼠，亦患有與年齡相關的疾病，但身體各方面都很健康，牠依然習慣早起，就找主人拿點食物，然後來一頓「美容覺」，仍會玩玩具，生活十分規律，有著生命力。這些都可能是牠長壽的秘訣。

根據《健力士世界紀錄》，貓咪Flossie19951229日出生，為世界最長壽的活貓。不過，距離成為世界上最年長的貓還有一段路要走，因為這項紀錄由德州奧斯汀的Creme Puff保持，牠活到38歲零3日。

