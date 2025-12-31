世界上最年長貓咪　慶祝30歲生日(有片)

現存世界最年長貓咪Flossie剛於周一(29日)慶祝了牠的30歲生日；30歲的貓齡相當於人類136歲至150歲。大批貓粉在網上為牠送上祝福。

Flossie原本在倫敦默西塞德郡，與一個野生貓群生活，後來被一名醫院工作人員救出飼養，在這名前主人去世後，Flossie就由英國慈善機構「貓咪保護協會」接收，其後，女子Vicki Green遇上了Flossie。Vicki坦言說：「我一直都想讓老年貓咪安享晚年。我感到無比自豪。」