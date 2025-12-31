世界上最年長貓咪　慶祝30歲生日(有片)

現存世界最年長貓咪Flossie剛於周一(29日)慶祝了牠的30歲生日；30歲的貓齡相當於人類136歲至150歲。大批貓粉在網上為牠送上祝福。
Flossie原本在倫敦默西塞德郡，與一個野生貓群生活，後來被一名醫院工作人員救出飼養，在這名前主人去世後，Flossie就由英國慈善機構「貓咪保護協會」接收，其後，女子Vicki Green遇上了Flossie。Vicki坦言說：「我一直都想讓老年貓咪安享晚年。我感到無比自豪。」
飼主：Flossi仍會玩玩具 生活規律
Vicki說，儘管Flossi年紀大了，有點耳聾眼花已不能再捕鼠，亦患有與年齡相關的疾病，但身體各方面都很健康，牠依然習慣早起，就找主人拿點食物，然後來一頓「美容覺」，仍會玩玩具，生活十分規律，有著生命力。這些都可能是牠長壽的秘訣。
根據《健力士世界紀錄》，貓咪Flossie於1995年12月29日出生，為世界最長壽的活貓。不過，距離成為世界上最年長的貓還有一段路要走，因為這項紀錄由德州奧斯汀的Creme Puff保持，牠活到38歲零3日。
Meet Flossie, she holds the Guinness World Record for being the oldest cat! Flossie is 27 years old, equivalent to 127 human years. She is seen here with her owner, Vicki Green, in Orpington, London. pic.twitter.com/hbCUKYgSLh— Cronos (@GMordton) December 4, 2023