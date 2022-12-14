中印衝突｜網傳中印士兵衝突片段　據指中國部署無人機　印戰機升空應對 (有片)

印度和中國士兵上周五(9日)在具有領土爭議的邊境地區發生衝突，約300名中國士兵被指進入了印方控制區觸發衝突，據指雙方都有士兵受傷。印度方面指出，中國除了派出約300名解放軍部署邊境，還部署無人機與直升機，導致印度空軍在過去兩到三週內多次派遣戰機維護空域。

《The Times Of India》報道，近來中國在印度東北部阿魯納查省達旺地區(Tawang)，區隔雙方的實際控制線附近動作頻頻，部署無人機和直升機，印度空軍則緊急出動Su-30MKI戰鬥機前往防空，消息人士表示，中國無人機沒有侵犯印度領空，但飛向實際控制線附近的印度軍事區域，同時中國也加強其在實際控制線的軍事陣地。

網傳雙方衝突片段 互相 叫囂對峙

網上流傳影片，據指是中印士兵於本月9日的衝突片段，片中可見當中一方人士手持長棍，將另一方人士逼至鐵絲網欄外至一幅矮石牆前，雙方目測有逾百人互相叫囂對峙，有人揮棍擊打對方，亦有人投擲石塊進逼，最終逼使另一方翻出石牆外撤退。

《德國之聲》報道，近年來印度與美日澳組成四國聯盟，抵禦中國在印太地區的影響力，印度亦啟重逾1,300億美元的部隊現代化計畫，將從美國訂購攻擊直升機，並從俄羅斯購買飛彈防禦系統。