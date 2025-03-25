中國北方沙塵暴今明襲日韓　連氣象衛星都拍到

日本氣象廳指出，預計被強風吹起的黃沙將從大陸向東擴散，到26日將覆蓋日本西部至北部的廣大地區，預計許多地區的能見度將低於 10 公里，有些地方將低於 5 公里。氣象廳呼籲民眾提高警惕，預計沙塵將黏附在外面晾曬的衣物上，若能見度變差，交通也有可能受到影響；此外，花粉症、氣喘等症狀也有可能惡化，應做好戴口罩等預防措施。

東京網民上載照片稱如被白霧籠罩

日本氣象廳研究所主任研究官荒木健太郎在社群平台X上提到，3月25日將有巨大沙塵暴來襲，民眾應注意洗車或在戶外晾衣物的時間，如果有過敏或呼吸系統疾病，可能會加劇症狀。他於今早上午8時分享一張衛星圖，顯示黃沙已經蔓延了大片區域。影響將持續到3月26日，呼籲民眾小心。另有東京網民上載照片，形容好像被籠罩在一層白霧中。