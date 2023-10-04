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國際
2023-10-04 17:06:24

中國男多女少 越南人妻與1歲幼女被拐到中國嫁單身男 遭家暴兼強迫勞動

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在之前的一孩政策下，中國男女比例嚴重失衡，不少男性找不到老婆，轉而賣越南新娘。(資料圖片)

在之前的一孩政策下，中國男女比例嚴重失衡，不少男性找不到老婆，轉而賣越南新娘。(資料圖片)

中國在一孩政策下男多女少，直至2016年才撤銷該生育政策。越南《法律報》報道，當地一名人妻2018年遭拐賣到中國，被迫下嫁一名男子，直到今年9月中才被救出。越南今年上半年共破獲88宗人口販賣案，224人受害，中國男女人口比例嚴重失衡，男性對越南新娘的需求大。

受害人被朋友騙到中國

報道指，上述人口販賣案的主嫌、38歲越南女子黃氏上(Hoang Thi Len)已被捕。警方查出，受害人2014年婚後從高平省搬到得樂省，認識了黃氏上。她18年向丈夫及家人說，要和黃氏上一起回高平省探親，還帶1歲女兒同行，未料母女倆從此與家人失聯。直至今年8月，受害人透過微信終於聯絡上姊姊，稱黃氏上將她拐賣到中國做新娘，結果她經常被男子毆打，強迫勞動。

圖為2018年一名被賣到中國的越南新娘獲救後，獲安排入住庇護中心。(資料圖片)

圖為2018年一名被賣到中國的越南新娘獲救後，獲安排入住庇護中心。(資料圖片)

單身男找「越南太太」

姊姊報警，越南公安部、得樂省警方及北部邊防部隊成立工作小組跟進，直至917日，執法部門聯手救出受害人及其女兒，並把她們帶回得樂省。警方隨後拘捕黃氏上，她供稱透過微信認識一名在中國的女子，告訴她一名中國男性正在找「越南太太」。黃氏上便看上了受害人，以4,000元人民幣(4,300港元)將母女倆賣給該名男性，報道指，暫未清楚受害人與他有否生下孩子。

越南屢破人口販賣案

越南政府數據顯示，今年上半年共破獲88宗人口販賣案，229人被捕，224人受害，較去年同期55宗、154人受害為多。《紐約時報》今年7月曾報道，中國政府2016年才撤銷一孩政策，在重男輕女的傳統觀念下，中國男性人口比女性約多3,500萬，男女比例嚴重失衡，「新娘」十分搶手，沒對象的單身男性便花錢買越南新娘。

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