中國男多女少 越南人妻與1歲幼女被拐到中國嫁單身男 遭家暴兼強迫勞動

在之前的一孩政策下，中國男女比例嚴重失衡，不少男性找不到老婆，轉而賣越南新娘。(資料圖片)

中國在一孩政策下男多女少，直至2016年才撤銷該生育政策。越南《法律報》報道，當地一名人妻2018年遭拐賣到中國，被迫下嫁一名男子，直到今年9月中才被救出。越南今年上半年共破獲88宗人口販賣案，224人受害，中國男女人口比例嚴重失衡，男性對越南新娘的需求大。

受害人被朋友騙到中國

報道指，上述人口販賣案的主嫌、38歲越南女子黃氏上(Hoang Thi Len)已被捕。警方查出，受害人2014年婚後從高平省搬到得樂省，認識了黃氏上。她18年向丈夫及家人說，要和黃氏上一起回高平省探親，還帶1歲女兒同行，未料母女倆從此與家人失聯。直至今年8月，受害人透過微信終於聯絡上姊姊，稱黃氏上將她拐賣到中國做新娘，結果她經常被男子毆打，強迫勞動。