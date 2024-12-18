中國留學生小紅書揭北韓百貨公司神秘面紗 有CHANEL等名牌像到了日本

一名在北韓留學的中國學生在小紅書揭開當地百貨公司神秘面，上載了平壤大聖百貨店裡面售賣外國名牌商品的照片，包括CHANEL、Jimmy Choo和SK-II。他感到十分神奇，不禁稱「感覺好像到了日本」。

自由亞洲電台周二報道，該名中國留學生本月稍早在社交網公開大聖百貨店內照片。在運動用品區，有Adidas和Nike等外國品牌商品，而在看起來像化妝品專櫃區域，有CHANEL和SK-II等品牌進駐，還有名牌Coach的貴價袋和Jimmy Choo鞋子。在售酒區，更見到著名威士忌品牌百齡壇30年等酒類，香煙櫃枱則有成堆日本產香煙「七星」。他驚訝地表示，不知道北韓人也用Nike和SK-II ，「感覺就像在日本一樣」。有網民留言稱，「聽說是中國人投資的」、「不接待本國人，都是用人民幣跟美元交易的」。