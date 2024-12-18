中國留學生小紅書揭北韓百貨公司神秘面紗 有CHANEL等名牌像到了日本

一名在北韓留學的中國學生在小紅書揭開當地百貨公司神秘面，上載了平壤大聖百貨店裡面售賣外國名牌商品的照片，包括CHANEL、Jimmy Choo和SK-II。他感到十分神奇，不禁稱「感覺好像到了日本」。
自由亞洲電台周二報道，該名中國留學生本月稍早在社交網公開大聖百貨店內照片。在運動用品區，有Adidas和Nike等外國品牌商品，而在看起來像化妝品專櫃區域，有CHANEL和SK-II等品牌進駐，還有名牌Coach的貴價袋和Jimmy Choo鞋子。在售酒區，更見到著名威士忌品牌百齡壇30年等酒類，香煙櫃枱則有成堆日本產香煙「七星」。他驚訝地表示，不知道北韓人也用Nike和SK-II ，「感覺就像在日本一樣」。有網民留言稱，「聽說是中國人投資的」、「不接待本國人，都是用人民幣跟美元交易的」。
北韓百貨店｜遭聯合國制裁禁入口名牌等奢侈品
《朝鮮日報》稱，平壤大聖百貨店是北韓銷售奢侈品的主要窗口，傳聞由管理領導人金正恩資金的北韓勞動黨39號室營運。根據聯合國安理會的決議，名牌等奢侈品、酒類和香煙等均被禁止運往北韓，但據悉，包括金正恩在內的北韓高級官員隨時都買到奢侈品。報道稱，有官員透露，百貨店內商品主要從新加坡或中國進口，而且如果行賄，就可以順利通過海關。北韓與俄羅斯最近擴大合作，也可能是從俄羅斯進口。
金正恩之前曾乘坐新款外國製汽車亮相，遭質疑違反制裁。8月，金正恩訪問平安北道義州郡水災現場時，乘坐的是上市還不到4個月的德國平治貴價新款SUV汽車。金正恩女兒金主愛多次身著法國名牌Dior的衣服公開亮相。2023年9月，金正恩妹妹金與正也曾拎著Dior手袋現身。