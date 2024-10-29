中國籍男子澳洲連環劫殺兩名性工作者　以二人財物償還賭債

英國《衛報》報道，這名現年24歲的中國籍男子林曉正（Xiaozheng Lin，音譯），被控於2022年12月26日與27日，先後謀害兩名性工作者，包括31歲的中國籍女子羅玉琪（Yuqi Luo，音譯）、以及51歲的韓國籍女子全賢淑（Hyun Sook Jeon，音譯），並在犯案後洗劫她們的財物，用來償還自己欠下的賭債。

一名中國籍男子涉嫌在澳洲先後謀害兩名性工作者，事後還將兩女財物洗劫一空，這起案件歷經多日審理，他與澳洲檢方達成認罪協議，換取減刑，10月28日他出席聽證會，澳洲法院預計兩周內作出判決。

報道引述警方表示，其中他先前往羅女住處，與她發生性關係，之後將其勒斃，並拿走對方7千澳幣（約3.6萬港元）現金、手袋和手機。之後他又前往全女住處，用類似手法謀害全女，警方獲報到場發現全女遺體身上蓋著毯子、頭上纏著毛巾。

疑犯不懂英文 沒有女朋友

案發後林男被捕，他的律師稱，林男幾乎不會說英文，又在內地染上賭癮，也沒有女朋友，只能透過買春滿足性需求。兩名受害女子的家屬表示，至今仍無法接受她們離世，法官認為事件十分悲慘，料在兩周內作出判決。根據澳洲法律，謀殺罪至少被判刑25年，若法院裁定林男兩項謀殺罪成立，他恐面臨至少50年的有期徒刑。