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國際
2023-10-15 12:15:08

中國被指違本人意願遣返大批脫北者　外交部：依法處理非法入境人士

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圖為脫北者和人權活動人士9月在中國駐韓大使館舉行集會，要求北京釋放在華被捕的脫北者。（圖／美聯社）

南韓統一部13日表示，有關在中國東北三省的脫北者遭遣返北韓一事，統一部認定屬實，但無法確認具體人數。南韓政府已向北京表達高度關切，並重申反對將旅外脫北者遣送返回北韓的立場。

《韓聯社》報道，南韓民間團體「北韓正義連帶」11日指控，被關押在吉林省和遼寧省的600多位脫北者，9日晚間從琿春、圖們、南坪、長白和丹東口岸被遣送回北韓。

南韓統一部發言人具炳衫13日表示，當局將此認定屬實，但無法確認遭遣返人員包含多少脫北者、病患或罪犯。具炳杉稱，南韓政府對此深感遺憾，並向中方表示高度關切。

稱中國不存在所謂「脫北者」一說

具炳衫強調，南韓一貫堅持在「任何情況下都不應將旅外脫北者遣送返回」的立場。他指出，不按本人意願遣返脫北者等於違反國際法中的禁止遣返原則。

中國外交部汪文斌12日在記者會上回應稱，中國不存在所謂「脫北者」一說。對於因經濟原因抵華的非法入境北韓人，中方始終秉持負責任的態度，按照國內法、國際法和人道主義相結合的原則「妥善處理」。

《路透社》報道，南韓政府和國際人權組織表示，被遣返回國的脫北者將面臨嚴厲懲罰，包括被拘留在勞改營，遭受惡劣待遇。

人權觀察：已有逾500名北韓人被遣返

非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，北京已強迫遣返500多名北韓人，大多數是女性，呼籲各國政府譴責北京、並呼籲停止遣返。人權觀察引述一名致力於幫助脫北者，與北韓、中國都有往來的傳教士的說法，他表示，這些北韓人9日晚間遭車隊帶走，經過5個不同的邊境口岸返回北韓。

一名2001年叛逃到南韓的脫北者稱，他的一名親戚據信也在被驅逐出境的人之列。該名親戚已在中國生活了25年，並與一名中國男子育有一女。另一名脫北者金赫（Kim Hyuk，音譯）稱，他的親戚金哲玉（Kim Cheol-ok，音譯）4月在吉林省被大陸當局拘留，最近從監獄中打電話給他女兒稱，「最近要被送回北韓了」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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