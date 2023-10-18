中美角力｜美國收緊對華晶片出口管制　中方表示堅決反對

美國商務部宣布收緊對中國的晶片出口管制，把更多半導體相關設備納入管制範圍，並適用範圍涵蓋至逾40個海外地區、有較高風險轉移先進晶片到中國的企業，以堵塞去年10月晶片法案的漏洞，下月16日起生效。美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)稱，新規定不是要損害中國經濟，中方批評是違反市場經濟及公平競爭原則。

晶片禁令去年10月出台之後，美國晶片生產商輝達(Nvidia)推出被形容是「中國專用」的H800晶片，運算能力與先進晶片相若，只是靠削減數據傳輸速度避過美方管制。新規定被指是要堵塞這個漏洞，日後出口管制門檻只會聚焦晶片在指定體積的運算能力，新措施同時打擊俗稱「小晶片」的出口，以免中國公司取得原本不屬被禁範圍的小晶片組裝成更大型、更先進的晶片。商務部又將兩間中國晶片設計公司摩爾線程及壁仞列入黑名單，即時生效。這兩間初創公司都是由輝達前員工創立。