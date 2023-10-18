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國際
2023-10-18 15:48:00

中美角力｜美國收緊對華晶片出口管制　中方表示堅決反對

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美國收緊對華晶片出口管制，中方表示堅決反對。(資料圖片)

美國收緊對華晶片出口管制，中方表示堅決反對。(資料圖片)

美國商務部宣布收緊對中國的晶片出口管制，把更多半導體相關設備納入管制範圍，並適用範圍涵蓋至逾40個海外地區、有較高風險轉移先進晶片到中國的企業，以堵塞去年10月晶片法案的漏洞，下月16日起生效。美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)稱，新規定不是要損害中國經濟，中方批評是違反市場經濟及公平競爭原則。

晶片禁令去年10月出台之後，美國晶片生產商輝達(Nvidia)推出被形容是「中國專用」的H800晶片，運算能力與先進晶片相若，只是靠削減數據傳輸速度避過美方管制。新規定被指是要堵塞這個漏洞，日後出口管制門檻只會聚焦晶片在指定體積的運算能力，新措施同時打擊俗稱「小晶片」的出口，以免中國公司取得原本不屬被禁範圍的小晶片組裝成更大型、更先進的晶片。商務部又將兩間中國晶片設計公司摩爾線程及壁仞列入黑名單，即時生效。這兩間初創公司都是由輝達前員工創立。

晶片禁令去年10月出台之後，美國晶片生產商輝達(Nvidia)推出被形容是「中國專用」的H800晶片。(資料圖片)

晶片禁令去年10月出台之後，美國晶片生產商輝達(Nvidia)推出被形容是「中國專用」的H800晶片。(資料圖片)

中國駐美大使館：美方損害全球經濟及貿易秩序

雷蒙多指，收緊管制的目標，是限制中國軍方取得先進半導體以提升軍力，又強調是針對國家安全和人權議題相關的設備，消費品將不受限制。她又指，晶片管制法案未來可能會每年更新一次。她重申，新規定並非要損害中國經濟，手機及手提電腦等使用的消費類晶片將獲豁免，中國仍然可以進口價值數以千億美元計的美國晶片，但美方要限制中國取得先進半導體，以免中方在軍事應用人工智能及先進電腦技術方面取得突破。

中國駐美大使館發言人指中方堅決反對新規定，批評美方為滿足政治議程而任意設限及強行脫鈎，是違反市場經濟及公平競爭原則，損害全球經濟及貿易秩序。

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