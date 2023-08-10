中美角力｜美國限制對華高科技投資　中方：保留採取措施權利

美國總統拜登簽署行政命令，限制美國對中國的高科技投資，涵蓋先進晶片、微電子、量子信息技術及人工智能。行政命令又將中國以及香港同澳門特別行政區，列為受關注的國家與地區。在北京，商務部表示嚴重關切，批評美方影響企業正常經營決策，破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈安全，將保留採取措施的權利。

拜登簽署行政命令，授權美國財長禁止或限制美國投資於中國的3個領域，包括半導體和微電子、量子信息技術、以及某些人工智能系統，同時要求美國公司如果投資一些尚未受到出口管制的低端半導體生產，需要通知華府，當局並會要求美國的私募股權和風險投資公司，披露某些投資。拜登指出，中國正實施全面長期戰略，發展敏感技術與產品，用於軍事、情報、監視等，以實現軍事主導地位，而中國在半導體和人工智能等領域快速進步，大大增強威脅美國國安的能力，因此須推出新禁令回應有關威脅。

參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)讚揚相關行政命令，形容美國正採取戰略性的第一步，確保美國的投資不會用於協助中國的軍事進步。共和黨則認為新禁令不足夠，眾議院外交事務委員會主席麥考爾(Mike McCaul)指，新禁令的範圍狹窄，生物技術和能源等範疇亦應受限制。