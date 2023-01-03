中美角力｜NASA署長：須防中國獨佔月球資源　如南海軍事擴張

美國太空總署署長納爾遜表示，要提防中國假借科學研究的名義，霸佔月球上資源豐富的地區。(路透社)

美國太空總署(NASA)署長納爾遜(Bill Nelson)接受美國媒體《政治報》(Politico)採訪時稱，美中兩國正處於太空競賽，又將中國在南海行為，與探月計劃並稱，指要提防中國假借科學研究的名義，「嘗試獨佔」(try to dominate)月球上資源最豐富的地區，甚至禁止美國進入。

納爾遜稱，事實是美中兩國正處於太空競賽，「美國最好提防」(We better watch out)中方假借科學研究的名義，前往月球上的某個地方，將月面上資源最豐富的地區封鎖，並視為領土，他形容有關說法「不是不可能」。

他又以中國在南海有主權爭議的島礁建立軍事基地為例，證明中國有領土上的野心，他稱「若懷疑中方不會在月球這樣做，只要看看中方對南沙群島的做法就會知道。」(If you doubt that, look at what they did with the Spratly Islands.)

中方： 一貫主張和平利用太空

對於納爾遜的相關言論，中方一直表示，美國渲染「中國太空威脅論」實質是為美方自身發展軍力、謀求稱霸太空製造藉口，對此堅決反對，強調中國一貫主張和平利用太空，反對太空軍備競賽，更積極致力構建人類在太空領域的共同未來。