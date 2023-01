中美角力｜NASA署長：須防中國獨佔月球資源　如南海軍事擴張

美國太空總署(NASA)署長納爾遜(Bill Nelson)接受美國媒體《政治報》(Politico)採訪時稱,美中兩國正處於太空競賽,又將中國在南海行為,與探月計劃並稱,指要提防中國假借科學研究的名義,「嘗試獨佔」(try to dominate)月球上資源最豐富的地區,甚至禁止美國進入。

納爾遜稱,事實是美中兩國正處於太空競賽,「美國最好提防」(We better watch out)中方假借科學研究的名義,前往月球上的某個地方,將月面上資源最豐富的地區封鎖,並視為領土,他形容有關說法「不是不可能」。

他又以中國在南海有主權爭議的島礁建立軍事基地為例,證明中國有領土上的野心,他稱「若懷疑中方不會在月球這樣做,只要看看中方對南沙群島的做法就會知道。」(If you doubt that, look at what they did with the Spratly Islands.)

中方: 一貫主張和平利用太空

對於納爾遜的相關言論,中方一直表示,美國渲染「中國太空威脅論」實質是為美方自身發展軍力、謀求稱霸太空製造藉口,對此堅決反對,強調中國一貫主張和平利用太空,反對太空軍備競賽,更積極致力構建人類在太空領域的共同未來。