中美領袖「生日峰會」傳召開 特朗普︰習近平「不久將來」訪美

美國《華爾街日報》較早前報道，中美兩國正討論安排國家主席習近平與特朗普總統在6月於美國舉行「生日峰會」，因兩人的生日日期只相差一天。特朗普周一透露，習近平將會到美國訪問，但未有說明日期，只說會在「不久的將來」實現。
特朗普周一在華盛頓甘迺迪表演藝術中心出席董事會會議時表示，習近平將在不久的將來訪問美國(he’ll be coming in the not-too distant future)。
批華盛頓特區太舊 應美化迎接習近平來訪
特朗普上個月解僱了由前任總統拜登任命的董事會成員，並親自擔任該中心主席。他發表這番說話時正在評論華盛頓特區的美化工程，「這裡(華盛頓特區)的情況真的很糟，因為它又舊又差，看起來很糟糕」。他指華盛頓特區在他第一個總統任期內看起來「非常好」，但現在今非昔比，他尤其建議要清除無家可歸者的營地和塗鴉，以迎接習近平到訪，「我們需要讓華盛頓看起來更美，這樣當習主席來訪時，他會看到一個乾淨、整潔的城市」。
中國外交部︰沒有可發布的資訊
特朗普上任後對華徵收關稅，貿易戰開打令關係更趨緊張，各界關注「習特生日會」一旦事成，劍拔弩張情況可能有變。中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會，被問及特朗普稱中國領導人將在不久的將來訪美時，表示「我沒有可以發布的資訊」。
外媒︰數十外資高層將赴華
在中美貿易戰升溫下，彭博等外媒引述消息指，高通、沙特阿美、黑石集團、輝瑞及聯邦快遞等等數十位全球企業的行政總裁，周日將在北京出席一連兩日舉行的中國發展高層論壇。部分企業高層之後會逗留在北京，下周五與習近平會面。
傳美商務部禁僱員用DeepSeek
另外，路透社引述知情人士指，美國商務部最近發電郵給員工，叫員工不要在政府設備使用中國人工智能模型DeepSeek，亦不要下載、檢視及登入任何同DeepSeek相關的應用程式、桌上電腦程式及網站，以保障商務部資訊系統安全。毛寧昨回應相關提問時，強調中方一貫反對泛化「國家安全」概念，將經貿和科技問題政治化，亦將堅定維護中國企業的合法權益。