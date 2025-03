中美領袖「生日峰會」傳召開 特朗普︰習近平「不久將來」訪美

美國《華爾街日報》較早前報道,中美兩國正討論安排國家主席習近平與特朗普總統在6月於美國舉行「生日峰會」,因兩人的生日日期只相差一天。特朗普周一透露,習近平將會到美國訪問,但未有說明日期,只說會在「不久的將來」實現。

特朗普周一在華盛頓甘迺迪表演藝術中心出席董事會會議時表示,習近平將在不久的將來訪問美國(he’ll be coming in the not-too distant future)。

批華盛頓特區太舊 應美化迎接習近平來訪

特朗普上個月解僱了由前任總統拜登任命的董事會成員,並親自擔任該中心主席。他發表這番說話時正在評論華盛頓特區的美化工程,「這裡(華盛頓特區)的情況真的很糟,因為它又舊又差,看起來很糟糕」。他指華盛頓特區在他第一個總統任期內看起來「非常好」,但現在今非昔比,他尤其建議要清除無家可歸者的營地和塗鴉,以迎接習近平到訪,「我們需要讓華盛頓看起來更美,這樣當習主席來訪時,他會看到一個乾淨、整潔的城市」。