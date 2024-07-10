乘客氧氣罩現問題 失壓恐無氧氣 波音須檢查2600架737客機

美國飛機製造商波音公司(Boeing)頻現問題，最新是乘客氧氣罩疑在緊急情況下無法提供氧氣。美國聯邦航空管理局周一勒令波音檢查旗下涉事的2,600架737客機。 聯邦航空管理局稱，收到多宗報告指客艙的製氧機移位，若機艙失壓可能導致無法供應氧氣給乘客，遂要求波音檢查737 MAX和737新一代(Next Generation)客機的供氧設備。該局給予波音120至150天時間檢查有關客機，若有必要，須於該時限內修正問題。

固定帶改用新黏合劑出事 路透社稱，每架737客機平均有61部製氧機，每部製氧機有兩條固定帶。據悉，波音於上月17日通知航空公司肉眼檢視737客機製氧機的固定帶。該公司周一稱，事件與2019年8月固定帶改用新黏合劑有關；在某些情況下，製氧機最多移位約2厘米。波音指目前已把所有新交付的客機換回使用舊款黏合劑，確保製氧機固定在原位，又說現役機隊和未交付客機經檢查後，未有發現問題。