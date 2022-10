曾演美國《星空奇遇記》的91歲男星威廉薛拿(William Shatner),於去年10月乘坐亞馬遜創辦人貝索斯旗下太空探索公司藍色起源(Blue Origin)的火箭搭載太空艙到太空旅遊,雖然從升空至降落只有約10分鐘,他卻感觸甚深,認為「還是地球最美好」。他在新自傳《Boldly Go: Reflections on a Life of Awe and Wonder》提及這趟太空旅遊,稱那是他經歷過最傷感一刻;旅程並未如他預期般充滿敬畏,見到地球的溫暖藍色亮光被太空漆黑包圍時,他感覺如置身一個「葬禮」。