九霄驚魂｜法航空中巴士客機突失壓緊急降落 氧氣罩掉下乘客心慌慌(有片)

有關客機上周五晚9時30分從戴高樂機場起飛，飛往西班牙巴塞隆拿。機長約在17分鐘後宣布出現緊急情況，客機被逼折返巴黎緊急降落。客機迅速下降至8,000呎安全高度，最後於10時12分安全著地，沒有人受傷。法國航空事後稱，事件與機艙氣壓失常有關。氧氣罩是由機組人員放下，因飛機當時還未上升至氧氣罩自動降下的空中高度。該公司強調機組人員定期接受訓練，根據生產商的指引應對此類情況。

航空事故｜專家：搭飛機相對地仍屬安全

航空事故接二連三，英國《獨立報》稱，2024年甫開始日航客機在踏入新一年第二天與海上保安廳定翼機相撞後著火爆炸，幸機組人員處理得當，全機379人平安無事，之後也發生幾宗航空事故，例如阿拉斯加航空波音737MAX爬升時機門脫落事件。2024年結束前在4天內相繼發生阿塞拜疆航空和濟州航空兩宗空難，共造成逾200人死亡。

專家稱，即使發生了這兩宗恐怖事故，搭飛機與其他交通工具相比，是繼火車後較為安全的運輸工具。2024年空難的死亡人數等於全球各地兩小時內發生的車禍死亡人數。報道認為，航空交通在這幾十年來發展下已較以往安全，2023年沒有固定航班墜毀，兩宗涉及人命事故均為國內航班的螺旋槳飛機，共釀成86人死亡。專家指，2023年發生的飛行事故和空難個案是歷來最低，業界將分析2024年的悲劇，加強日後航空運輸的安全。日航客機去年初發生的事故，就是吸取了近40年前英國航空的空難教訓。當時一架波音737客機起飛時著火造成55人死亡，之後業界制定新措施，協助乘客和機組人員在飛機著火時迅速疏散。