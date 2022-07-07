亂放煙花瞬間勁爆　網民指效果太好質疑呃Like(有片)

香港早於1967年已經立法禁止燃放煙花炮仗，不過美國每年7月4日國慶日則有放煙花慶祝的傳統，近日在網路瘋傳一段家庭放煙花片段，但懷疑因為處理不當，煙花意外點著旁邊的煙堆，結果導致百花齊放，立時雞飛狗走，場面驚險。

根據美國福斯新聞(Fox News)報道，CCTV畫面顯示，美國郊區一個家庭正在門前花園草地，攤放野餐布、椅子等，有大有小在享受國慶日假期，其中有幾個小孩及1至2名疑為成年人在放煙花，但以乎處理不當，煙花沒有向天發射，而是水平四射，只見煙花又點著放在旁邊的煙花堆，結果整箱煙花開始爆炸，在場的成年立趕緊將小孩抱走，瞬間五顏六色的煙花四射，隨即煙冒彌漫。