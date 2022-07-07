熱門搜尋:
C觀點 雷神奇俠4 倪匡逝世 故宮文化博物館 報稅 新盤 姜濤 周顯 牙科街症
返回
國際
2022-07-07 16:16:00

亂放煙花瞬間勁爆　網民指效果太好質疑呃Like(有片)

分享：

香港早於1967年已經立法禁止燃放煙花炮仗，不過美國每年74日國慶日則有放煙花慶祝的傳統，近日在網路瘋傳一段家庭放煙花片段，但懷疑因為處理不當，煙花意外點著旁邊的煙堆，結果導致百花齊放，立時雞飛狗走，場面驚險。

亂放煙花瞬間勁爆，網民指效果太好質疑係呃Like片。(Twitter)

亂放煙花瞬間勁爆，網民指效果太好質疑係呃Like片。(Twitter)

根據美國福斯新聞(Fox News)報道，CCTV畫面顯示，美國郊區一個家庭正在門前花園草地，攤放野餐布、椅子等，有大有小在享受國慶日假期，其中有幾個小孩及12名疑為成年人在放煙花，但以乎處理不當，煙花沒有向天發射，而是水平四射，只見煙花又點著放在旁邊的煙花堆，結果整箱煙花開始爆炸，在場的成年立趕緊將小孩抱走，瞬間五顏六色的煙花四射，隨即煙冒彌漫。

煙花沒有向天發射，而是水平四射。(Twitter) 只見煙花又點著放在旁邊的煙花堆。(Twitter) 結果整箱煙花開始爆炸。(Twitter) 在場的成年立趕緊將小孩抱走。(Twitter) 瞬間五顏六色的煙花四射。(Twitter) 瞬間五顏六色的煙花四射。(Twitter) 瞬間五顏六色的煙花四射。(Twitter) 瞬間五顏六色的煙花四射。(Twitter)

畫面太好 網民質疑是呃LIKE

負責監視器的保安公司「SimpliSafe」將影片放上網警愓民眾，詎料影片的網上瘋傳，由於CCTV畫面正好，煙花效果亦拍得「太好」，有網友質疑是「安排」好的「呃LIKE」片。SimpliSafe隨即公開煙花事故的完整影片，以證明事件完全由玩煙花所致，但未有題及事件中有無人受傷或任何財物損失。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受