二手衫直接著患皮膚病　網民TikTok展示滿面疣嚇壞人

二手衫會導致皮膚病？美國一名網友近日在TikTok表示，在二手店買了一件二手衫沒有洗直接穿，豈料竟罹患「傳染性軟疣」，臉上長滿大大小小的顆粒，十分駭人，醫生呼籲，無論購買二手衫或快時尚衣物，穿著前最好先清洗。

美國《紐約郵報》報道，TikTok網名為「@onenevertwhoo_one」的男子近日在影片分享自己慘痛經歷，他表示，「我沒有洗那件在二手店買的衣服，就直接穿了。現在我皮膚上長滿小顆粒。」他指出，起初並未察覺異狀，但很快就出現紅腫與小丘疹，後來被診斷為傳染性軟疣（molluscum contagiosum）。