二手衫直接著患皮膚病　網民TikTok展示滿面疣嚇壞人

二手衫會導致皮膚病？美國一名網友近日在TikTok表示，在二手店買了一件二手衫沒有洗直接穿，豈料竟罹患「傳染性軟疣」，臉上長滿大大小小的顆粒，十分駭人，醫生呼籲，無論購買二手衫或快時尚衣物，穿著前最好先清洗。
美國《紐約郵報》報道，TikTok網名為「@onenevertwhoo_one」的男子近日在影片分享自己慘痛經歷，他表示，「我沒有洗那件在二手店買的衣服，就直接穿了。現在我皮膚上長滿小顆粒。」他指出，起初並未察覺異狀，但很快就出現紅腫與小丘疹，後來被診斷為傳染性軟疣（molluscum contagiosum）。
報導引述醫療資訊平台《NeedToKnow》指出，儘管傳染性軟疣不會引發嚴重症狀，也能自行痊癒，但其外觀頗為駭人，仍需謹慎應對。
美國康乃爾大學（Cornell University）纖維與服裝設計系資深講師Frances Kozen表示，衣物上常含有化學物質，可能對皮膚造成刺激，「市面上的服裝常會被處理過，包括柔軟劑、防水或防黴塗層，這些物質都可能引起紅腫、搔癢甚至感染。」
皮膚科醫生建議先洗衫後穿著
知名皮膚科醫生 Charles Puza也呼籲，「不管是二手衫還是快時尚的產品，穿之前一定要先洗，像Shein、Temu這類品牌的衣服上，常殘留不明物質，你不會想讓它們接觸你的皮膚。」
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