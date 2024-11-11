日媒《日本經濟新聞》近日邀請7名美食專家，一同評選出亞洲「十大即食麵」，其中3款來自台灣，3款來自韓國、泰國兩款入圍，另有一款來自馬來西亞。報道指出，這7名美食專家除了以即食麵調味、口味進行評比，也會考量即食麵本身是否方便烹煮、是否適合配飯吃。

專家讚滿漢大餐蔥燒牛肉麵有台灣夜市感覺

報道引述參與評選的美食專家認為，台灣的「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」有豐富的牛肉塊與滑嫩麵條，吃起來很有台灣夜市的感覺。至於「曾拌麵香蔥椒麻」的麵條採用寬平麵，吃起來的口感猶如刀削麵，香味十足的醬油更讓人讚不絕口。「Kiki蔥油拌麵」選用傳統的曬乾麵條，讓麵條的口感十分Q彈，口味也非常健康，其中蔥末更讓這款即食麵的味道更具層次感。

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