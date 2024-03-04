大光麵茶餐廳名單｜新界、九龍、香港島店舖 更新方榮記等17間餐廳 附頂好光身麵銷售地點

頂好公布採用大光麵茶餐廳/超市名單 節目播出後引起全城熱議，不少網民在討論區留言表明支持「香港製造」，「由細食到大，一定支持你，唔好放棄，加油！」、「仲以為係頂好自己轉差咗，原來係好多茶餐廳轉用中國牌子」、「大光麵好食架，夾沙嗲牛、五香肉丁一定好過出前一丁」；亦有網民建議與網店合作或推出網購服務方便市民購買。 ▼大光麵茶餐廳名單/零售點 香港島區及九龍名單▼

▼大光麵茶餐廳名單/零售點 新界區如荃灣、沙田、元朗等名單▼