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飲食
2024-03-04 11:50:00

大光麵茶餐廳名單｜新界、九龍、香港島店舖 更新方榮記等17間餐廳 附頂好光身麵銷售地點

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大光麵茶餐廳/超市清單公布 茶餐廳老闆娘：用咗大光麵36年

大光麵茶餐廳/超市清單公布 茶餐廳老闆娘：用咗大光麵36年

ViuTV電視節目《茶餐廳》介紹本港茶餐廳即食麵文化，香港生產商「頂好大光麵」負責人吳怡受訪，表示早於60年代推出只有麵餅的「光麵」，主打無包裝及味粉，曾經在70至80年代廣泛應用於茶餐廳，近8成茶餐廳都採用，不過90年代開始，中國生產即食麵加入本地市場競爭，茶餐廳考慮成本會轉用，如今只有約2成茶餐廳採用頂好大光麵。「有啲平麵會用都無得講，只不過有啲無奈，佢哋會講唔係我食，咩麵都無所謂啦。」

頂好大光麵FB在2月23日更新香港島、九龍區包括灣仔、觀塘、深水埗使用大光麵的餐廳或零售點名單，至星期日（2月25日）更整理了新界區包括荃灣、元朗、屯門、離島、葵青、北區、大埔、沙田、西貢區大光麵茶餐廳名單及零售點。至2月29日，頂好大光麵更新了「家庭裝」頂好光身麵銷售地點，包括香港島、九龍、新界等地。至3月3日，頂好大光麵FB更新17間加入嘅舖頭，當中包括九龍城的方榮記沙嗲牛肉專家、沙田冰室、灣仔區港灣茶餐廳、深水埗鴻運車仔麵、觀塘區新永安園美食等。

南朗山道熟食市場 南朗山道熟食市場 南朗山道熟食市場 南朗山道熟食市場 南朗山道熟食市場 南朗山道熟食市場 南朗山道熟食市場

頂好公布採用大光麵茶餐廳/超市名單

節目播出後引起全城熱議，不少網民在討論區留言表明支持「香港製造」，「由細食到大，一定支持你，唔好放棄，加油！」、「仲以為係頂好自己轉差咗，原來係好多茶餐廳轉用中國牌子」、「大光麵好食架，夾沙嗲牛、五香肉丁一定好過出前一丁」；亦有網民建議與網店合作或推出網購服務方便市民購買。

▼大光麵茶餐廳名單/零售點 香港島區及九龍名單▼

大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍觀塘區名單包括好運餐廳、新之食等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍深水埗區名單包括番茄師兄及雲石堡等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍深水埗區名單包括鴻運車仔麵及大家食等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍黃大仙區名單包括三和茶餐廳及竹園餐廳等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍油尖旺區名單包括永星冰室及華記小食等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍九龍城區名單包括金豪茶餐廳及君豪餐室等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍九龍城區名單包括方榮記及同一餐室等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 香港島南區名單包括寶膳餐廳及生記食家等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 香港島東區名單包括天天及龍鳳店等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 香港島中西區名單包括康樂茶餐廳及摩登快餐廳等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 香港島灣仔區名單包括港灣茶餐廳及金福餐廳等（頂好大光麵 FB） 頂好大光麵在社交平台率先貼出港島區仍然採用大光麵約20間茶餐廳名單，以及約10間港島區有售大光麵的超市及雜貨店，稍後陸續公布其他地區。 頂好大光麵在社交平台率先貼出港島區仍然採用大光麵約20間茶餐廳名單，以及約10間港島區有售大光麵的超市及雜貨店，稍後陸續公布其他地區。 頂好大光麵在社交平台率先貼出港島區仍然採用大光麵約20間茶餐廳名單，以及約10間港島區有售大光麵的超市及雜貨店，稍後陸續公布其他地區。 頂好大光麵在社交平台率先貼出港島區仍然採用大光麵約20間茶餐廳名單，以及約10間港島區有售大光麵的超市及雜貨店，稍後陸續公布其他地區。

▼大光麵茶餐廳名單/零售點 新界區如荃灣、沙田、元朗等名單▼

大光麵茶餐廳名單/零售點 新界離島區名單包括坪洲茶屋及長洲少店主等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界元朗區名單包括歡樂茶室及駿庭坊等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界屯門區名單包括新合成及象屋等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界荃灣區名單包括鄭榮記及新記飲食中心等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界葵青區名單包括東記及美食堂等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界西貢區名單包括張記茶餐廳及師兄茶冰室等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界沙田區名單包括銀泉茶餐廳及金順茶餐廳等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界沙田區名單包括銀沙田冰室及小蜜蜂等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界大埔區名單包括撈一番及祥基茶餐廳等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界北區名單包括美味多小廚及特適茶餐廳等（頂好大光麵 FB）

▼頂好光身麵銷售地點 荃灣、沙田、元朗等▼

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頂好光身麵銷售地點，元朗區包括英記、合成等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，屯門區包括大發、錦興什貨等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，荃灣區包括家興、海寶食品等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，葵青區包括順昌、和記辦館等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，葵青區包括家興、長和等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，西貢及馬鞍山區包括平記、天天等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，沙田區包括永興隆、樂意等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，大埔區包括永興、廣豐超市等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，北區包括盈之屋、超記食品等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，觀塘區包括嘉福食品、金興超級市場等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，觀塘區包括鴻興、和興隆糧食等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，深水埗區包括合昌隆、源泉等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，黃大仙區包括泉記、好又來食品屋等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，黃大仙區包括裕昌隆超市、東山辦館等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，油尖旺區包括裕順興隆超市、家利成等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，九龍城區包括裕順陳興旺食品、百達超級市場等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，香港島區包括海灣裕海寶食品、東區洪記等。（頂好大光麵FB）

36年茶餐廳老闆娘：煮大光麵出餐更快

其中一間仍然在使用大光麵的南朗山熟食中心茶餐廳老闆娘表示，開業近36年，自開業至今一直使用大光麵，原因其實很簡單：「因為大光麵很快煮透，煮起上嚟容易熟能更快出餐。」一句簡單說話，道盡香港老茶記「平、快、靚、正」的服務態度，相反現在的內地製造麵一直被垢病沒有麵粉香之餘質地又淋，也難怪大眾會對大光麵如此念念不忘了。

大光麵爆紅後，老闆娘指不少人幫襯時，指名要食大光麵︰「沙嗲牛肉麵、豬扒麵、鮮牛肉湯麵等都有人食，當中有不少食客為OL。」她續指沙嗲牛肉麵與大光麵的配搭最好，又表示想不到大光麵再度成為潮流。

南朗山道熟食市場的美景美食店使用大光麵製作沙嗲牛肉麵。 南朗山道熟食市場的美景美食店使用大光麵製作沙嗲牛肉麵。 南朗山道熟食市場的美景美食店使用大光麵製作沙嗲牛肉麵。 南朗山道熟食市場的美景美食店使用大光麵製作沙嗲牛肉麵。
「光麵」，主打無包裝及味粉，曾經在70至80年代廣泛應用於茶餐廳，近8成茶餐廳都採用

「光麵」，主打無包裝及味粉，曾經在70至80年代廣泛應用於茶餐廳，近8成茶餐廳都採用

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