亞洲首富豪花百億娶新抱　婚禮搞足4個月惹民怨

據英媒BBC報道，亞洲首富家族小兒子阿南特·安巴尼（Anant Ambani）與印度藥廠千金拉迪卡·麥昌特（Radhika Merchant）將於7月12日舉行婚禮，此前舉辦的慶典活動已持續數月，馬拉松式的奢華婚禮引發輿論不滿。

據報道，新郎的爺爺老安巴尼（Dhirubhai Ambani）於1966年創立的印度信實工業公司（Reliance Industries Ltd，簡稱RIL）為印度最大的私營企業，也是全球第二大的私營企業。新郎的父親穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani）擔任該公司董事長，今年以1,158億美元（約9,041億港元）總資產蟬聯福布斯富豪榜第9位，為全球十大富豪中唯一的亞洲成員，其小兒子、現年29歲的新郎阿南特·安巴尼是董事局成員之一，主理公司的能源業務。

政府特意部署地面和空軍人員

自3月以來，該家族的婚禮慶典已持續了4個月。據報道，這對新人在3月舉辦了為期3天婚前慶祝活動，邀請到1,200名嘉賓出席，其中包括朱克伯格（Mark Zuckerberg）、蓋茲（Bill Gates）等名流，並請到國際巨星Rihanna擔任表演嘉賓。此外，印度政府連夜將該市的小機場指定為國際機場，並部署地面和空軍人員為該家族服務，亦引發強烈抗議。

6月，這對新人與他們的貴賓踏上豪華遊輪前往法國地中海，在海外舉行婚前慶祝活動。他們在羅馬、熱那亞和康城停留並徹夜狂歡，表演嘉賓包括Backstreet Boys、Katy Perry和意大利男高音Andrea Bocelli。據報道，當地人對此十分抱怨。

7月，這對新人的又一場婚禮慶祝活動在孟買拉開序幕，表演嘉賓Justin Bieber在舞台邊緣與新娘及其朋友親密互動，相關影片在網上瘋傳，觀看量飆破3,800萬次。