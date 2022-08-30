亞馬遜神秘部落滅絕　最後一人「洞人」倒斃吊床(有片)

巴西亞馬遜雨林一名被稱為「洞人」(man of the hole)的神秘原住民男子，與世隔絕獨自生活26年，被認為是其部落在世的最後一人，語言不為人知。但日前他被發現死亡，意味該一族人已全數滅絕。

亞馬遜神秘部落滅絕，最後一人「洞人」倒斃吊床。(Twitter)

巴西國家印地安基金會(FUNAI)發表的聲明，這名外界從來不知其姓名的男子，本月23日被發現倒斃在巴西西北部亞馬遜森林朗多尼亞州(Rondonia) 塔納魯(Tanaru)原住民保留地一間小屋內的吊床。當局無提及該男子死因，亦無透露他的年齡，僅稱「沒有暴力或打鬥的跡象」。

人權組織：是貪婪的農場經營者蓄意種族滅絕

曾於2004年造訪塔納魯原住民保留地的人權組織「國際生存者組織」(Survival International)調查主任Fiona Watson表示：「隨著他(洞人)死去，這個部落族人已經完全滅絕。」她批評「這是貪圖土地和財富的農場經營者，蓄意消滅整個部落族人的真正種族滅絕」。

報道提到，巴西在極右翼總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)執政下，亞馬遜森林砍伐情況在2022年上半年達到破紀錄水平。根據巴西政府最新數據，巴西的2.12億人口之中，約有80萬人是原住民，分別屬於300多個不同部落。這些原住民有超過一半的人居於亞馬遜雨林，其中多人受到非法開採其賴以維生之自然資源的威脅。