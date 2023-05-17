人狗平安｜秋田犬英格蘭登山後拒落山　要出動13人拯救隊抬走

英國一個登山拯救隊，日前收到一宗由警方轉介的求助個案，指有傷者在英格蘭湖區最高山峰Scafell Pike，因為太攰而拒絕離開。結果拯救隊花了逾4個小時，成功將這「隻」傷者平安帶落山，原來這名傷者是一隻秋田犬。
綜合報道，一名狗主於上周六(13日)帶同他的愛犬、秋田犬Rocky登山，在他們登上Scafell Pike山峰後，Rocky已經疲憊不堪，詎料在下山中途，爪部還被碎石割傷，Rocky因而拒絕再行。隨著中午過後，狗主開始感到寒冷，但對Rocky已無計可施，只好報警求助。
拯救隊：傷者一直保持冷靜鎮定和積極
英國登山拯救隊Keswick Mountain Rescue事後在社交平台Facebook表示，拯救隊派出13名救援人員，並在短時間內就找到求助人與他狗狗，將狗狗放上擔架的袋子，輪流接力抬下山，整個救援任務共耗時4小時18分鐘。還幽默表示：「雖然牠是一隻重達33公斤的大狗，但帶著這位相對較輕的傷者撤離，還是很高興」，救援隊更提到Rocky：「傷者自始至終都保持冷靜、鎮定和積極」。
是英格蘭最高的山峰，高海拔 978 米，受聯合國教科文組織保護，深受行山人士歡迎。其實這次並非救援隊首次拯救狗狗，2020年救援隊就曾帶著一隻受傷的聖伯納犬落山，這是則是拯救隊今年以來第42次出動任務。