人狗平安｜秋田犬英格蘭登山後拒落山　要出動13人拯救隊抬走

英國一個登山拯救隊，日前收到一宗由警方轉介的求助個案，指有傷者在英格蘭湖區最高山峰Scafell Pike，因為太攰而拒絕離開。結果拯救隊花了逾4個小時，成功將這「隻」傷者平安帶落山，原來這名傷者是一隻秋田犬。

綜合報道，一名狗主於上周六(13日)帶同他的愛犬、秋田犬Rocky登山，在他們登上Scafell Pike山峰後，Rocky已經疲憊不堪，詎料在下山中途，爪部還被碎石割傷，Rocky因而拒絕再行。隨著中午過後，狗主開始感到寒冷，但對Rocky已無計可施，只好報警求助。