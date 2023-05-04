人神共憤｜柔道教練粗暴致7歲童頸椎折斷身亡　母親課室外等接放學(有片)

阿塞拜疆一名曾經在歐洲運動會奪下銅牌的柔道選手，在其開設的體育學校訓練學員時，也以粗暴方式教學，導致一名7歲男童當場因頸椎折斷身亡，而男童的母親當時就在課室外，等候兒子放學。事發影片傳出，令網民嘩然，涉案教練已被拘捕。

綜合報道，涉事教練Mehman Khalilov曾經在歐洲運動會奪下柔道銅牌，他亦是俄羅斯國技格鬥術桑博選手，並在蘇姆蓋特市開設了一間體育學校並擔任教練。網上影片顯示，Mehman在對待年幼學員時十分粗暴，包括拉扯、扯頭髮、腳踢、凌空摔撻等，當日身穿深色衣服的7歲男童Farid Bakarov承受暴力對待後，已經無法好好站立，多次倒地，Mehman卻無視男童身體狀況，並以拉扯、扯頭髮等各種方式強迫他站立，只見Farid Bakarov慢慢軟癱倒下，趴在地上，直至Mehman用腳踢他，見他已無反應，才察覺事態嚴重。Farid Bakarov隨即被送院，惟因頸椎折斷被證實死亡。醫院在檢查過程中，還發現Farid Bakarov前臂有大面積的瘀傷，在下肢和背部亦有各種大小的瘀傷。