今年全球最強氣旋颶風梅麗莎　吹襲加勒比海多國釀7死

今年全球最強的熱帶氣旋，颶風梅麗莎正吹襲加勒比海地區，在牙買加已造成3人死亡，而海地及多明尼加共和國就有4人死亡。在美國東岸周一的下午2時，梅麗莎的最高風速已達時速175英哩，美國國家颶風中心早前將梅麗莎列為五級颶風，並已經維持了足足24小時。
梅麗莎在美國的周二（28日）東岸時間凌晨2時，仍被列為五級颶風，其中心氣壓已下跌至901毫巴，比去在2005年吹襲美國的颶風卡特里娜還要低，當局雖然預計梅麗莎在當地的上午登陸，但相信梅麗莎的風力仍會在未來數小時內增強。而颶風目前在正面吹襲牙買加，這是牙買加數十年來首次直接受到颶風吹襲，而當地也從未受到四級或以上的颶風襲擊，當地雖然要求沿海的民眾撤離，不過仍有人不願意離開。
牙買加最少3人死亡
美國的國家颶風中心指，牙買加會出現災難性的、危及生命的洪水，估計牙買加會出現15至30吋的雨量，並且會影響到古巴以及巴哈馬的東南部，並有機會造成多處山泥傾瀉。牙買加的天氣及環境部長表示：「這是牙買加的威脅狀況。」他指牙買加有7成人口生活在距離海邊只有5公里的土地，風暴將影響包括京士頓、奧爾德港等地受到影響。他們表示：「我們希望我們已經做了足夠的準備。」牙買加在上星期已呼籲公眾尋求避難設施，包括在家堆放沙包防止水浸。而當地現時已有3人死亡。