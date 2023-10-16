以巴衝突｜以漢揸Tesla逃脫哈馬斯15人追殺 馬斯克賀平安：他做到了

以巴衝突未平息，一名在襲擊中倖存的以色列男子聲稱，自己靠駕駛電動車Tesla成功逃離巴勒斯坦武裝組織哈馬斯15名成員的追殺，「不僅車輛成功抵禦槍擊，跑得也比哈馬斯的車更快」，Tesla行政總裁馬斯克得悉後，亦恭賀他成功平安脫困。
以色列自由黨領袖Gilad Alper在社交平台X（前稱Twitter）發文講述事件，事主「C」為以色列南部定居點梅法萊西姆（Mefalsim）的居民，也是該定居點應變小組成員。他於本月7日收到通知，所在社區遭哈馬斯武裝份子突襲，他即衝上自己的Tesla Model 3，開往集合地點避難，惟半路碰上15名哈馬斯成員乘坐一輛豐田卡車。
Glad he made it!— Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2023
傳統柴油車難追上
C透露，他們持有AK-47步槍，還配備大口徑機關槍，「他們在10米外認出我後，試圖開槍射向油箱引擎，但他們顯然沒意識到這是一輛Tesla電動車」，雙方展開激烈追逐。由於對方只是傳統柴油車，即時擊中Tesla的輪胎，仍能繼續以時速177公里駕駛，成功加速擺脫他們。
被擊中頭骨手腿仍倖存 整輛車有百彈孔
C表示，逃脫過程中被子彈擊中頭骨、手和腿，駕駛座上遺留一片血跡，抵達醫院後，救護人員打破窗戶才將他救出進行手術，當時整輛車約有100個彈孔，擋風玻璃碎裂但沒解體，「整輛車幾乎沒有一個地方沒被射中，雖然受損嚴重，電池仍沒過熱，車輛依舊能行駛，『我應該已經在考慮下一輛Tesla了。』」對此，馬斯克在貼文下方留言，「很慶幸他辦到了！」