以巴衝突｜以漢揸Tesla逃脫哈馬斯15人追殺 馬斯克賀平安：他做到了

由於對方只是傳統柴油車，即時擊中Tesla的輪胎，仍能繼續以時速177公里駕駛，成功加速擺脫他們。(網上圖片)

以巴衝突未平息，一名在襲擊中倖存的以色列男子聲稱，自己靠駕駛電動車Tesla成功逃離巴勒斯坦武裝組織哈馬斯15名成員的追殺，「不僅車輛成功抵禦槍擊，跑得也比哈馬斯的車更快」，Tesla行政總裁馬斯克得悉後，亦恭賀他成功平安脫困。

以色列自由黨領袖Gilad Alper在社交平台X（前稱Twitter）發文講述事件，事主「C」為以色列南部定居點梅法萊西姆（Mefalsim）的居民，也是該定居點應變小組成員。他於本月7日收到通知，所在社區遭哈馬斯武裝份子突襲，他即衝上自己的Tesla Model 3，開往集合地點避難，惟半路碰上15名哈馬斯成員乘坐一輛豐田卡車。