以巴衝突｜以色列反擊轟炸加沙地區　記者直播時火箭擊中身後建築物（有片）

以巴衝突升溫，控制加沙地區的武裝組織「哈馬斯」7日向以色列發動攻擊，數千枚火箭轟炸以國南部。隨後以色列還以顏色，也開始攻擊加沙地區。一名女記者在加薩進行連線時，身後建築物就遭火箭擊中，嚇得她尖叫連連。

武裝份子突破封鎖進入以色列

「哈馬斯」在7日宣布進行「阿克薩風暴行動」（Al-Aqsa Storm），向以色列南部發動空襲，同時部分武裝份子也突破封鎖進入以色列開火，在各地挾持多名無辜民眾做為人質。以色列軍方向哈馬斯警告將讓他們「承擔後果和責任」，隨即也對加沙地區進行轟炸。

從路透社拍攝到的影片可以看到，加沙地區的大樓遭火箭擊中後應聲倒塌；而一名半島電視台的女記者在加沙當地進行連線直播時，一枚火箭就恰巧擊中她身後的建築物，轟然巨響嚇得她尖叫，相當驚險。