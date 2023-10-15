以巴衝突｜以軍壓境下哈馬斯籲居民留在原地　加沙青年：死亡總比離開好

以色列13日下令加沙北部110萬居民24小時內向南撤離，期限已在當地14日上午5時到期。以軍再宣布開放6小時給民眾疏散，然而聯合國警告，短時間內要求大量的民眾撤離，恐引發人道災難。

綜合《路透社》與《美聯社》報道，以色列國防軍阿拉伯語發言人14日在社交平台X上宣布，以色列軍方允許加沙人民在當地時間上午10時至下午4時（香港時間下午3時至晚上9時）之間，在2條南向的的主要道路上安全移動撤離至南方。

「堅守你的家園，堅守你的土地」

哈馬斯則誓言要戰鬥到最後一滴血，並要求平民留在原地。加沙的清真寺甚至以廣播呼籲：「堅守你的家園，堅守你的土地」。報道稱，一名20歲的青年表示他要留下來：「死亡總比離開好」。

以色列對哈馬斯控制的加沙進行了全面圍困，並對其進行大規模空襲，被困的民眾正遭受停電、食物和水資源短缺的危機，當局稱已有至少1900人死亡。美國總統拜登表示：「解決人道危機是當務之急，絕大多數巴勒斯坦人與哈馬斯的駭人聽聞的襲擊無關。」他又指華府正在就加沙的人道主義危機進行磋商。