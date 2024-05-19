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國際
2024-05-19 12:15:50

以巴衝突｜以軍尋獲德籍紋身師遺體　生前遭哈馬斯剝衣遊街示眾

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以軍在加沙尋獲3具遭哈馬斯綁架的人質遺體。由左至右分別為吉勒倫特、魯克與巴斯奇拉。（圖／美聯社）

巴勒斯坦激進組織哈馬斯去年10月7日突襲以色列並綁架多位平民。以色列軍方17日宣布，在加沙尋獲3名人質的遺體，當中包括在音樂節上遭俘的德籍以色列裔紋身師魯克（Shani Louk）。

找到了3具人質遺體

《美聯社》報道，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）17日在新聞發布會上表示，以軍駐加沙部隊找到了3具人質的遺體。分別是22歲的魯克（Shani Louk）、28歲的巴斯奇拉（Amit Buskila）和56歲的吉勒倫特（Itzhak Gelerenter）。

哈加里表示，3人都是在參加諾瓦音樂節（Nova music festival）時被俘虜並殺害。哈馬斯去年10月7日，無預警對以色列發動大規模突襲，血洗當時在以色列南部舉行的戶外音樂節。

魯克去年10月7日遭綁架後遭哈馬斯押在車上遊街示眾。（圖／美聯社）

家屬：尋獲屍體也是一種解脫

德籍以色列裔的魯克遭綁架後，近乎全裸地遭哈馬斯押在車上遊街示眾，引發全球關注。魯克的父母告訴《CNN》，以色列國防軍通知他們，在加沙一個隧道中發現魯克的遺體，這讓他們不得不回想起愛女被哈馬斯殘忍殺害的可怕時刻：「然而，尋獲屍體也是一種解脫，我們可以將她埋在附近。這帶給我們某種意義上的結束。」

報道稱，哈馬斯在去年10月7日的突襲中殺害約1,200人，主要為平民。約250人遭綁架，其中半數人質在去年11月為期一周的停火期間獲釋。以色列當局稱，約100名人質及約30人的屍體仍被扣押在加沙。另一方面，加沙衛生官員表示，以色列在加沙的戰爭已造成超過3.5萬名巴勒斯坦人死亡。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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