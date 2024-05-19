以巴衝突｜以軍尋獲德籍紋身師遺體　生前遭哈馬斯剝衣遊街示眾

以軍在加沙尋獲3具遭哈馬斯綁架的人質遺體。由左至右分別為吉勒倫特、魯克與巴斯奇拉。（圖／美聯社）

巴勒斯坦激進組織哈馬斯去年10月7日突襲以色列並綁架多位平民。以色列軍方17日宣布，在加沙尋獲3名人質的遺體，當中包括在音樂節上遭俘的德籍以色列裔紋身師魯克（Shani Louk）。

找到了3具人質遺體

《美聯社》報道，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）17日在新聞發布會上表示，以軍駐加沙部隊找到了3具人質的遺體。分別是22歲的魯克（Shani Louk）、28歲的巴斯奇拉（Amit Buskila）和56歲的吉勒倫特（Itzhak Gelerenter）。

哈加里表示，3人都是在參加諾瓦音樂節（Nova music festival）時被俘虜並殺害。哈馬斯去年10月7日，無預警對以色列發動大規模突襲，血洗當時在以色列南部舉行的戶外音樂節。