以巴衝突｜以軍救出中以混血兒諾亞等4人質　空襲釀逾210名巴人亡

其中一名25歲女子是中以混血兒諾亞，當時她被擄走時叫喊「別殺我！」。諾亞與猶太裔父親擁抱，並飲可樂慶祝

以軍表示花了數星期計劃行動，最後於周六日間採取行動，在加沙中部努塞拉特市內兩棟房屋成功營救人質，並在建築物內部及回程期間與武裝份子駁火，期間有人員死亡。

以色列特種部隊在加沙中部努塞拉特展開行動，救出4名人質，包括25歲的中以混血兒諾亞。另外加沙衛生部門表示，以色列周六對努塞拉特難民營展開猛烈轟炸，造成至少210名巴勒斯坦人死亡，另400多人受傷。

獲救的3男1女人質介乎21至40歲，均在去年10月7日的音樂節上被巴勒斯坦武裝組織哈馬斯擄走，他們正在醫院接受檢查，情況良好及已與家人團聚。其中一名25歲女子是中以混血兒諾亞，當時她被擄走時叫喊「別殺我！」。

與父親飲可樂慶祝 探望患末期腦癌華裔母

諾亞在醫院與以色列總理內塔尼亞胡通電，又與猶太裔父親擁抱，並飲可樂慶祝，及後前往另一醫院與母親見面。諾亞的華裔母親現時患有末期腦癌，她早前表示希望生前仍有機會見到女兒。諾亞的男友相信仍被挾持。

哈馬斯去年突襲以色列期間綁架約250人，以軍至今已從加沙救出7名人質，今次是最大一批，相信仍有超過130名人質在哈馬斯手上。

