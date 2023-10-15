以巴衝突｜加沙撤離期限屆滿　以色列宣布將發動海陸空攻擊

在為加沙居民設置的24小時疏散通道關閉數小時後，以色列宣布已「準備擴大」加沙行動，國防軍在網站上發表長文，表示即將對哈馬斯部隊發動襲擊。

以色列國防軍稱，以色列將進行「海陸空綜合協調攻擊」，但沒有表明行動何時開始。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）到奇布茲（Kibbutz Be'eri）視察，也表示「下一階段即將到來」。

至少2千2百名巴勒斯坦人死亡

在巴勒斯坦激進組織哈馬斯發動襲擊後，已有超過1千3百名以色列平民遭殺害，其中包括40名嬰幼童，至少還有150人被劫持到加沙作為人質。美國國務院告訴《CNN》，死者中有29名美國人，另外還有16位美國公民下落不明。

另一方面，根據《天空新聞》（Sky News）引述巴勒斯坦衛生部長的消息，在開戰後幾天內，以色列對加沙進行了6千多次空襲，造成至少2千2百名巴勒斯坦人死亡，其中包括28名醫務人員。