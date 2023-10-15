熱門搜尋:
玫瑰崗中學 以巴衝突 曾憲哲 施政報告2023 冰上火花 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 大閘蟹2023 網上熱話 繪麗奈 流感 天氣 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-10-15 12:40:24

以巴衝突｜加沙撤離期限屆滿　以色列宣布將發動海陸空攻擊

分享：

以巴衝突｜加沙撤離期限屆滿　以色列宣布將發動海陸空攻擊

在為加沙居民設置的24小時疏散通道關閉數小時後，以色列宣布已「準備擴大」加沙行動，國防軍在網站上發表長文，表示即將對哈馬斯部隊發動襲擊。

以色列國防軍稱，以色列將進行「海陸空綜合協調攻擊」，但沒有表明行動何時開始。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）到奇布茲（Kibbutz Be'eri）視察，也表示「下一階段即將到來」。

至少2千2百名巴勒斯坦人死亡

在巴勒斯坦激進組織哈馬斯發動襲擊後，已有超過1千3百名以色列平民遭殺害，其中包括40名嬰幼童，至少還有150人被劫持到加沙作為人質。美國國務院告訴《CNN》，死者中有29名美國人，另外還有16位美國公民下落不明。

另一方面，根據《天空新聞》（Sky News）引述巴勒斯坦衛生部長的消息，在開戰後幾天內，以色列對加沙進行了6千多次空襲，造成至少2千2百名巴勒斯坦人死亡，其中包括28名醫務人員。

目前無法就釋放人質進行談判

以色列軍方表示，以色列國防軍已在以色列境內建立了一系列前沿後勤中心，以在整個「重大地面行動」期間為其部隊提供補給，這暗示以色列預計未來幾周將發生一場漫長的戰鬥。

以色列國家安全委員會主席哈內格比 (Tzachi Hanegbi) 告訴《以色列時報》（The Times of Israel），有150至200名以色列人質被扣押在加沙地區，恐怕無法迅速將他們帶回。哈內格比承認，目前無法就釋放人質進行談判，「以色列不會與我們誓要消滅的敵人進行談判」。

美國國務院14日也授權非緊急人員離開耶路撒冷大使館和美國駐特拉維夫辦公室。與此同時，據兩名美國官員稱，隨以色列準備擴大其加沙行動，國防部已下令向地中海東部派遣第二艘航空母艦。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受