以巴衝突｜加沙撤離期限屆滿　以色列宣布將發動海陸空攻擊

在為加沙居民設置的24小時疏散通道關閉數小時後，以色列宣布已「準備擴大」加沙行動，國防軍在網站上發表長文，表示即將對哈馬斯部隊發動襲擊。
以色列國防軍稱，以色列將進行「海陸空綜合協調攻擊」，但沒有表明行動何時開始。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）到奇布茲（Kibbutz Be'eri）視察，也表示「下一階段即將到來」。
至少2千2百名巴勒斯坦人死亡
在巴勒斯坦激進組織哈馬斯發動襲擊後，已有超過1千3百名以色列平民遭殺害，其中包括40名嬰幼童，至少還有150人被劫持到加沙作為人質。美國國務院告訴《CNN》，死者中有29名美國人，另外還有16位美國公民下落不明。
另一方面，根據《天空新聞》（Sky News）引述巴勒斯坦衛生部長的消息，在開戰後幾天內，以色列對加沙進行了6千多次空襲，造成至少2千2百名巴勒斯坦人死亡，其中包括28名醫務人員。
目前無法就釋放人質進行談判
以色列軍方表示，以色列國防軍已在以色列境內建立了一系列前沿後勤中心，以在整個「重大地面行動」期間為其部隊提供補給，這暗示以色列預計未來幾周將發生一場漫長的戰鬥。
以色列國家安全委員會主席哈內格比 (Tzachi Hanegbi) 告訴《以色列時報》（The Times of Israel），有150至200名以色列人質被扣押在加沙地區，恐怕無法迅速將他們帶回。哈內格比承認，目前無法就釋放人質進行談判，「以色列不會與我們誓要消滅的敵人進行談判」。
美國國務院14日也授權非緊急人員離開耶路撒冷大使館和美國駐特拉維夫辦公室。與此同時，據兩名美國官員稱，隨以色列準備擴大其加沙行動，國防部已下令向地中海東部派遣第二艘航空母艦。
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