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國際
2023-10-30 10:21:00

以巴衝突｜加沙聖城醫院稱以軍要求撤走病人　哈馬斯稱以軍地面入侵失敗(有片)

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加沙聖城醫院稱以軍要求撤走病人，哈馬斯稱以軍地面入侵失敗。(AP)

加沙聖城醫院稱以軍要求撤走病人，哈馬斯稱以軍地面入侵失敗。(AP)

以巴衝突持續。以色列宣布對巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰鬥進入第二階段後，以軍更多地面部隊進入加沙，在邊境附近擊斃一些從隧道出來的哈馬斯武裝份子；哈馬斯聲稱對以軍造成大量傷亡，形容以方的地面入侵失敗。另外，巴勒斯坦紅新月會(Palestinian Red Crescent)表示，收到以色列當局的警告，以軍要求將加沙北部的聖城醫院(Al-Quds Hospital)所有病人和工作人員撤離至加沙南部，因為醫院所在地區將會成為軍事區。

以色列轟炸加沙的行動愈加激烈，包括聖城醫院周邊地區。醫院院長表示，收到巴勒斯坦紅新月會的電話，指以軍要求他們將所有病人和工作人員撤離至加沙南部，因為醫院所在地區將會成為軍事區。巴勒斯坦紅新月會指，有逾1.4萬名平民正在醫院尋求庇護，醫院內亦有逾400名病人，很多都在深切治療部，根本無可能撤離，紅新月會又在社交平台發放多段影片，顯示眾多平民聚集在醫院內外，以軍亦正轟炸醫院附近地區，危及病人及民眾，呼籲國際社會立即制止人道主義災難。世衞總幹事譚德塞表示，以色列要求撤離加沙聖城醫院的呼籲令人擔憂，因為不可能在不危及患者生命的情況下，疏散全部都是病人的醫院，強調根據國際人道主義法，醫療保健機構應該永遠受到保護。

哈瑪斯稱以軍傷亡慘重 以方稱無人受傷

以色列軍方周日除了展示坦克包圍加沙市的圖片外，也表示過去24小時已經摧毀450個哈馬斯目標。同時，有網上圖片顯示，以軍已經深入加沙地帶。網上有影片顯示，以色列士兵在加沙的建築物升起國旗。士兵在影片中表示「401旅52營的士兵們正在加薩中心區域揮舞以色列國旗」。加沙衞生部指，當地死亡人數增至逾8,000人。

哈瑪斯反駁說，以軍的地面入侵失敗，哈瑪斯武裝分子用反戰車火箭及榴彈炮擊退進犯以軍，造成以軍慘重傷亡；但哈瑪斯並未提供證據，而以軍宣稱己方無人受傷。

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