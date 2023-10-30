以巴衝突｜加沙聖城醫院稱以軍要求撤走病人　哈馬斯稱以軍地面入侵失敗(有片)

以巴衝突持續。以色列宣布對巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰鬥進入第二階段後，以軍更多地面部隊進入加沙，在邊境附近擊斃一些從隧道出來的哈馬斯武裝份子；哈馬斯聲稱對以軍造成大量傷亡，形容以方的地面入侵失敗。另外，巴勒斯坦紅新月會(Palestinian Red Crescent)表示，收到以色列當局的警告，以軍要求將加沙北部的聖城醫院(Al-Quds Hospital)所有病人和工作人員撤離至加沙南部，因為醫院所在地區將會成為軍事區。

以色列轟炸加沙的行動愈加激烈，包括聖城醫院周邊地區。醫院院長表示，收到巴勒斯坦紅新月會的電話，指以軍要求他們將所有病人和工作人員撤離至加沙南部，因為醫院所在地區將會成為軍事區。巴勒斯坦紅新月會指，有逾1.4萬名平民正在醫院尋求庇護，醫院內亦有逾400名病人，很多都在深切治療部，根本無可能撤離，紅新月會又在社交平台發放多段影片，顯示眾多平民聚集在醫院內外，以軍亦正轟炸醫院附近地區，危及病人及民眾，呼籲國際社會立即制止人道主義災難。世衞總幹事譚德塞表示，以色列要求撤離加沙聖城醫院的呼籲令人擔憂，因為不可能在不危及患者生命的情況下，疏散全部都是病人的醫院，強調根據國際人道主義法，醫療保健機構應該永遠受到保護。