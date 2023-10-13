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國際
2023-10-13 14:15:15

以巴衝突｜哈馬斯士兵疑手持北韓製火箭炮？　平壤否認並斥美國造謠

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以巴衝突｜哈馬斯士兵疑手持北韓製火箭炮？　平壤否認並斥美國造謠

以巴衝突爆發至今逾2800人死亡。有軍事博客在社交平台X發文稱哈馬斯成員手持北韓製造的「F-7」HE-Frag火箭炮。平壤當局13日透過官媒發文駁斥稱，美國造謠將北韓與衝突掛鉤。

軍事博客「War Noir」日前在X平台發文稱，據當地流出的一段影片，發現哈馬斯成員手持一枚不常見的「F-7」HE-Frag（高爆破片）火箭炮，而這個武器最初是在北韓製造的。

可能經伊朗或敘利亞購買

《RFA》引述「War Noir」的文章報道，出身自美國國防情報局（DIA）的大學教授貝奇托（Bruce Bechtol）表示，哈馬斯一直有在使用北韓製造的武器，這些武器可能由伊朗或敘利亞購買，再走私到哈瑪斯掌管的加沙走廊，以繞過以色列和埃及的封鎖。

美國軍事智庫蘭德公司（RAND Corporation）研究員貝內特（Bruce Bennett）稱，「F-7」火箭炮是會像炸彈一樣，造成大量碎片。儘管哈馬斯疑似在使用北韓武器，貝內特認為將他們描述為盟友關係是不準確的：「這是一種商業關係，北韓渴望傷害美國以及美國推動的一切事務」。 

專家：純屬商業關係

哈馬斯發動突襲後，北韓官媒《勞動新聞》10日報導譴責以色列，認為這是以色列過去對巴勒斯坦無止盡犯罪所導致的結果。

北韓官媒《朝中社》13日刊登評論文章，將以巴衝突責任歸咎於美國：「美國為了硬將我們和這次中東事態扯上關係，再次採取慣用的反北韓黑色陰謀宣傳」。

文章續稱，美國政府的御用媒體和假專家捏造哈馬斯使用「北韓製武器」攻擊，根本是毫無根據的謠言，並斥責美國等勢力造謠，指北韓會在美國將注意力放在中東和烏克蘭時，趁機加劇地區緊張局勢。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖）
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