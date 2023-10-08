以巴衝突｜哈馬斯成員闖以境綁架人質　母網上痛睹愛女赤裸受虐遺體

加沙地區巴勒斯坦武裝組織哈馬斯7日向以色列發動攻擊，多名武裝份子入侵以色列領土綁架人質。一名女學生在參加派對時當場被綁走，父母得知消息後震驚到說不出話。
25歲的女學生阿加馬尼 (Noa Argamani) 當時正在雷伊姆基布茲 (Kibbutz Re’im) 附近參加慶祝猶太節日「妥拉節」(Simchat Torah) 的音樂派對，突然恐怖份子闖入並向人群開火。阿加瑪尼被一名巴勒斯坦槍手的電單車帶走，從影片中可以看到她尖叫着「別殺我！」
派對上被綁尖叫「別殺我！」
據《每日郵報》（Daily Mail）報道，她的男友內森 (Avi Nathan)也遭到恐怖分子的粗暴對待。內森的家屬剛開始以為他們失蹤，後來看到網上流傳的影片，才知道他們是被綁架了。
另外一名心碎的母親也在網上請求幫助，希望能找回她女兒盧克（Shani Louk）。30歲的盧克是德國公民，當天她到以色列參加一場和平音樂祭，卻遭到哈馬斯恐怖份子綁架下落不明，隨後在網上流傳一段骸人的影片，一輛皮卡車上載有數名哈馬斯成員，還有一具赤裸的女性遺體，四肢呈現不自然的彎曲，生前可能遭到凌虐，而盧克的母親認出那就是她的女兒。
以色列男子網上赫然發現妻女被綁架
根據以色列《猶太紀事報》（The Jewish Chronicle）報道，以色列陸軍少將指揮官阿羅尼（Nimrod Aloni）也在駐紮的營區內被哈瑪斯敢死隊俘虜。另外還有一名以色列男子表示自己看到網上的綁架影片，赫然發現是自己的妻女，讓他相當擔心她們的安危。
類似的綁架事件層出不窮，以色列國防軍發言人喬納森·康里克斯中校告訴《CNN》，被哈馬斯俘虜的以色列國民數量「史無前例」。哈馬斯發言人聲則稱，被劫持的以色列人質人數「比（以色列總理）內塔尼亞胡想像的要多很多倍」。
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換季保養防過敏。（am730製圖）
Shani Louk's mother, the woman whose body was seen on video in the back of a pick-up truck driven by Palestinian terrorists to Gaza, released a statement earlier today. #ShaniLouk #IsraelUnderAttack #Qatar #FreePalestine #Iran #Palestinian #BAAT #Egypt #IsraelAtWar pic.twitter.com/ON9ln9NsEe— South East News Media (@southnewsng) October 8, 2023