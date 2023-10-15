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國際
2023-10-15 11:45:10

以巴衝突｜哈馬斯拍「育兒片」反控以色列殺害幼童　打格成員全副武裝照顧受傷小孩

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以巴衝突｜哈馬斯拍「育兒片」反控以色列殺害幼童　打格成員全副武裝照顧受傷小孩

哈馬斯7日突襲以色列南部，劫持了來自多個國家約150位平民為人質，其中更包含老弱婦孺。哈瑪斯13日在Telegram公布一段影片，畫面顯示武裝份子親切地照顧被疑似俘嬰幼兒。

這段長度不到30秒的影片，出現了數名疑似被綁架的以色列嬰幼兒，年齡推測不超過5歲。畫面中出現的哈瑪斯士兵臉部都打上了馬賽克，難以辨識長相。

搖晃着嬰兒車安撫孩子

穿迷彩服的士兵正為男童包紮腳傷，一旁桌面還放着槍；有人拍打着孩童的背哄睡；有人身上背着槍還抱着孩子；還有士兵單手抱着幼童，還同時搖晃着嬰兒車安撫孩子。

他們不僅想為自己澄清，更將殺害孩童的矛頭對準以色列。一名哈馬斯武裝份子持槍抱著2名幼兒，他對着鏡頭表示，「我們心中存在寬恕，不像你們（以色列人），會殺害孩童」。

影片最後，一名哈馬斯士兵向一名幼童遞上一杯水，並要求他說「Bismillah」（奉真主之名）。影片中的幼童遵從了指令接過杯子並喝起了水。

以色列國防軍的解讀大相逕庭

哈馬斯並未交代這些孩子的父母下落，只透露影片拍攝地點位於靠近加沙邊境的霍利特（Holit）。霍利特距離加沙地區僅有2公里的距離，也是7日哈馬斯發動突襲的目標之一。

不過，這部影片隨後也被以色列國防軍轉傳。以色列國防軍對於這段「育嬰片」的解讀則大相逕庭，寫道：「你可以看到他們的傷勢，聽到他們的哭聲，當這些孩子被哈馬斯恐怖份子扣為人質，而他們的父母死在隔壁房間時，你會感受到他們因恐懼而顫抖。這些就是我們要擊敗的恐怖份子」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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