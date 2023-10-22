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國際
2023-10-22 10:15:37

以巴衝突｜哈馬斯發言人被捕　親生子原來是「無間道」助以色列國安局達10年

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摩薩布出生於1978年，雖然是哈馬斯領導高層約瑟夫的兒子，但他對哈馬斯的理念及作風並不認同，1997年他加入了以色列的國家安全局辛貝特，以臥底的身分在長達10年間，不斷向以國提供哈馬斯的高級機密。

巴勒斯坦武裝團體哈馬斯（Hamas）發言人約瑟夫（Sheikh Hassan Yousef），19日於約旦河西岸遭以色列軍方逮捕，而約瑟夫的親生兒子摩薩布（Mosab Hassan Yousef），竟在父親被捕當天公開發聲，大肆批評哈馬斯「根本不關心巴勒斯坦百姓」。

摩薩布出生於1978年，雖然是哈馬斯領導高層約瑟夫的兒子，但他對哈馬斯的理念及作風並不認同，1997年他加入了以色列的國家安全局辛貝特，以臥底的身分在長達10年間，不斷向以國提供哈馬斯的高級機密。

移居美國並出版自傳《哈馬斯之子》

辛貝特將摩薩布視為「最有價值的消息來源」，並稱呼他為「綠色王子」（哈馬斯的代表顏色為綠色），根據他所提供的情報，阻止了數十件針對以色列人的自殺式襲擊和暗殺事件，此前協助以色列搜捕了許多武裝分子，其中還包括自己的父親約瑟夫。約瑟夫曾多次被以色列當局逮捕。

1999年，約瑟夫改信基督教，在結束了辛貝特的臥底工作後移居美國，2010年他出版了自傳《哈馬斯之子》（Son of Hamas），引起廣大轟動，並於同年向美國政府尋求政治庇護。

就在約瑟夫被逮捕的當天，摩薩布在霍士新聞頻道（Fox News Channel）的節目上，公開批評哈馬斯，這也是他在以巴衝突爆發後首次發聲，摩薩布表示：「我出生在哈馬斯領導層的核心，我非常了解他們，哈馬斯不關心巴勒斯坦人民，也不尊重人的生命，我在1996年親眼目睹他們殺害巴勒斯坦人的暴行，就從那刻起，我決定我不能待在這個組織。」

「伊朗才是這幅藍圖中真正的主人」

摩薩布提到：「我必須誠實地說，『哈馬斯高層領導之子』這個身分的確帶給我優勢，我就像王子一樣，但我並不喜歡，我甚至憎惡自己身上流的血。」他又稱：「哈馬斯不是民族團體，而是宗教團體，其目標是建立一個伊斯蘭國家，巴勒斯坦只是一個被用來實現目標的旗子，他們的終極目的，是改變中東和世界成為一個伊斯蘭國家。」

雖然對於哈馬斯的所做所為感到不滿，不過摩薩布認為，真正的幕後罪魁禍首，其實是伊朗，他指出：「伊朗才是這幅藍圖中真正的主人，哈馬斯不是為了巴勒斯坦人民而戰，是為了伊朗，他們把巴勒斯坦人民當作人肉盾牌而已。」

最後摩薩布直言：「我們需要將加沙從哈瑪斯手中解放出來，以色列打倒哈馬斯的行動，是賜給巴勒斯坦人民最大的恩惠。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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