以巴衝突｜哈馬斯發言人被捕　親生子原來是「無間道」助以色列國安局達10年

摩薩布出生於1978年，雖然是哈馬斯領導高層約瑟夫的兒子，但他對哈馬斯的理念及作風並不認同，1997年他加入了以色列的國家安全局辛貝特，以臥底的身分在長達10年間，不斷向以國提供哈馬斯的高級機密。

巴勒斯坦武裝團體哈馬斯（Hamas）發言人約瑟夫（Sheikh Hassan Yousef），19日於約旦河西岸遭以色列軍方逮捕，而約瑟夫的親生兒子摩薩布（Mosab Hassan Yousef），竟在父親被捕當天公開發聲，大肆批評哈馬斯「根本不關心巴勒斯坦百姓」。

摩薩布出生於1978年，雖然是哈馬斯領導高層約瑟夫的兒子，但他對哈馬斯的理念及作風並不認同，1997年他加入了以色列的國家安全局辛貝特，以臥底的身分在長達10年間，不斷向以國提供哈馬斯的高級機密。

移居美國並出版自傳《哈馬斯之子》

辛貝特將摩薩布視為「最有價值的消息來源」，並稱呼他為「綠色王子」（哈馬斯的代表顏色為綠色），根據他所提供的情報，阻止了數十件針對以色列人的自殺式襲擊和暗殺事件，此前協助以色列搜捕了許多武裝分子，其中還包括自己的父親約瑟夫。約瑟夫曾多次被以色列當局逮捕。

1999年，約瑟夫改信基督教，在結束了辛貝特的臥底工作後移居美國，2010年他出版了自傳《哈馬斯之子》（Son of Hamas），引起廣大轟動，並於同年向美國政府尋求政治庇護。

就在約瑟夫被逮捕的當天，摩薩布在霍士新聞頻道（Fox News Channel）的節目上，公開批評哈馬斯，這也是他在以巴衝突爆發後首次發聲，摩薩布表示：「我出生在哈馬斯領導層的核心，我非常了解他們，哈馬斯不關心巴勒斯坦人民，也不尊重人的生命，我在1996年親眼目睹他們殺害巴勒斯坦人的暴行，就從那刻起，我決定我不能待在這個組織。」