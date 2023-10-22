以巴衝突｜報答南韓協助撤僑　日本撤僑包機載19名韓國公民

以巴衝突｜以色列Sderot一幢民房被哈馬斯火箭炮炸開一個大洞。(美聯社)

以巴衝突爆發後，各國都展開撤僑行動，日本與韓國也互助示好。韓國14日免費載運51名日本公民撤離。對此，日本也在19日加派包機撤僑時，讓18名韓國公民與其1名外籍家屬搭機離開以色列。

協助163名韓國公民返國

《韓聯社》報道，韓國政府14日派出KC-330空軍運輸機接運被困以色列的僑民，協助163名韓國公民返國。由於機上仍有空位，韓國遂主動建議日本安排日人搭乘同班飛機。據韓國外交部指，51名日本人與6名新加坡人搭上同班撤僑班機。

據《NHK》等日媒報道，日本防衛省18日受外務大臣上川陽子委託，根據《自衛隊法》撤僑規定，向自衛隊下令執行撤僑任務。日本航空自衛隊派出KC-767空中加油運輸機展開撤僑行動，班機自以色列起飛後，於日本時間20日在約旦短暫停留，預計在21日凌晨飛抵東京羽田機場。