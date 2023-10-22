以巴衝突｜報答南韓協助撤僑　日本撤僑包機載19名韓國公民

以巴衝突爆發後，各國都展開撤僑行動，日本與韓國也互助示好。韓國14日免費載運51名日本公民撤離。對此，日本也在19日加派包機撤僑時，讓18名韓國公民與其1名外籍家屬搭機離開以色列。
協助163名韓國公民返國
《韓聯社》報道，韓國政府14日派出KC-330空軍運輸機接運被困以色列的僑民，協助163名韓國公民返國。由於機上仍有空位，韓國遂主動建議日本安排日人搭乘同班飛機。據韓國外交部指，51名日本人與6名新加坡人搭上同班撤僑班機。
據《NHK》等日媒報道，日本防衛省18日受外務大臣上川陽子委託，根據《自衛隊法》撤僑規定，向自衛隊下令執行撤僑任務。日本航空自衛隊派出KC-767空中加油運輸機展開撤僑行動，班機自以色列起飛後，於日本時間20日在約旦短暫停留，預計在21日凌晨飛抵東京羽田機場。
機上83名乘客除了有60名日本公民與其4名外籍家屬，日本當局也讓18名南韓公民與其1名外籍家屬搭乘，這是2023年自從4月非洲國家蘇丹爆發內戰以來，日本政府第7次派出撤僑包機。
截至19日還有900多日本公民滯留
日本之所以讓韓國公民共同搭上日本的撤僑班機，是為了回報韓國14日協助日本公民搭機撤離。據悉，日本外務大臣上川陽子15日在與韓國外交部長朴振通話時，曾感謝韓國政府的協助，雙方並一致同意，將在撤僑方面展開共同合作。
日本外務省稱，目前滯留在以色列、巴勒斯坦的日本公民截至19日為止還有900多人。防衛省為了從以色列撤僑，向約旦和非洲東部國家吉布提派出了1架KC-767和2架C-2運輸機。2架C-2繼續在當地待命，以備今後撤僑。
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