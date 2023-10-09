以巴衝突｜增至逾1100人死　以色列猛轟加沙　美國派航母支援(有片)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯大舉突襲以色列，越境俘擄以軍和平民等，以色列其後空襲哈馬斯控制的加沙還擊，雙方死傷慘重。以色列傳媒報道，當地死亡人數超過700人。而在加沙地帶死亡人數亦升至超過410人。雙方亦各有超過2千人受傷。
以軍繼續採取大規模報復行動，至今對加沙超過800個目標發動空襲，有片段顯示，加沙地區遭密雜及大型轟炸，有大量建築物被炸毀。以軍亦繼續派出數以萬計的士兵，圍剿哈馬斯武裝分子。網上有影片顯示以軍進入東耶路撒冷的巴勒斯坦舒阿法特營地，當地媒體指，該區衝突已持續約7個小時。
🚨BREAKING🚨— Pawan kumar (@Pawanthakur980) October 9, 2023
Dear Israel it's time to Remove Gaza strip from the World Map 🗺️🔥
ISRAEL is in beast mode Now🥵🔥
You Get what you do💯🇦🇷🇦🇷🇦🇷💫✅#Israel #Israel_under_attack #IsraelPalestineWar #IsraelPalestineWar #IndiaStandsWithIsrael #IndiaStandWithIsrael #hamasattack… pic.twitter.com/ZagQG17FNC
🚨BREAKING: Israeli forces have now entered the Palestenian Shuafat Camp camp in East Jerusalem.— Usman Sidhu Official (@usmansidhuoffic) October 9, 2023
Clashes there have been ongoing for about 7 hours.
Source: @ShehabAgency #FreePalastine #Israel #طوفان_الأقصى #طوفان_القدس #IStandWithPalestine #อิสราเอล #hamasattack… pic.twitter.com/ANrqokTDHz
報道：多國國民被巴勒斯坦武裝組織挾持
有報道指，目前被挾持到加沙的以軍士兵和平民逾100人，當中亦有美國、墨西哥、泰國等國家的國民被挾持。美國國防部長奧斯汀因應以巴最新局勢，下令調派美國最新及最先進的核動力航母「福特號」戰鬥群前往地中海東部，支援以色列。另外又會向以軍提供額外的裝備和資源，包括彈藥。有報道指，美國計劃向中東部署20至25架F-35及F-15戰機，加強美方在區內的軍力態勢，阻止以巴衝突擴大，或伊朗趁機發動襲擊。
發動襲擊的哈馬斯指，美方的決定等同入侵巴勒斯坦。已加入哈馬斯襲擊行動的伊斯蘭聖戰組織，他們已挾持30多名以色列人，強調在所有巴勒斯坦人囚犯獲釋，他們才會遣返這些俘虜。