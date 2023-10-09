以巴衝突｜增至逾1100人死　以色列猛轟加沙　美國派航母支援(有片)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯大舉突襲以色列，越境俘擄以軍和平民等，以色列其後空襲哈馬斯控制的加沙還擊，雙方死傷慘重。以色列傳媒報道，當地死亡人數超過700人。而在加沙地帶死亡人數亦升至超過410人。雙方亦各有超過2千人受傷。

以軍繼續採取大規模報復行動，至今對加沙超過800個目標發動空襲，有片段顯示，加沙地區遭密雜及大型轟炸，有大量建築物被炸毀。以軍亦繼續派出數以萬計的士兵，圍剿哈馬斯武裝分子。網上有影片顯示以軍進入東耶路撒冷的巴勒斯坦舒阿法特營地，當地媒體指，該區衝突已持續約7個小時。