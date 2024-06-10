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國際
2024-06-10 22:42:43

以巴衝突｜差一天就能父子團圓 以色列獲釋人質與父親天人永隔

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梅爾上周六獲救後，與其他人質乘直升機飛抵以色列一間醫院。(美聯社)

梅爾上周六獲救後，與其他人質乘直升機飛抵以色列一間醫院。(美聯社)

梅爾(Almog Meir Jan)是近日獲救的4名以色列人質之一，此前被哈馬斯扣押約8個月，就在與家人可望團圓的前一天，父親卻心臟病發猝逝，見不到他最後一面。

英國廣播公司(BBC)周日(9)報道，現年22歲的梅爾因去年107日參加諾瓦音樂節被哈馬斯擄走，之後被扣押在加沙長達8個月。

以色列軍方上周六(8)在加沙中部救出4名人質，梅爾是其中之一，這次陸空夾擊的救援行動也導致大量巴勒斯坦人喪生。

梅爾父親的胞姊受訪表示，就在姪兒梅爾獲救前數月，弟弟的健康日益惡化，每天也「緊盯著電視」，留意兒子的消息。

她說：「梅爾的父親擔心兒子落入殺人者的手中，更憂慮兒子的處境和遭遇。」據稱，梅爾父親因心臟病發去世。胞姊說：「我弟弟因悲痛欲絕而死，沒看到他兒子平安歸來。」

梅爾與其他3名人質獲救，以色列各界歡欣鼓舞。與此同時，總理內塔尼亞胡讚揚特種部隊救援行動「具創意又勇敢」。但以色列藉由包括連串空襲展開的救援行動所造成的巴人平民傷亡，引發各方強烈抨擊。

獲救以色列人質Andrey Kozlov。(美聯社) 獲救以色列人質梅爾。(美聯社) 有中國血統的獲救以色列人質Noa Ar gamani。(美聯社) 獲救人質Andrey Kozlov(白衣者)與梅爾(黑衣者)上周六乘乘直升機飛抵以色列一間醫院。(美聯社) 獲救人質Shlomi Ziv(左黑衣者)、Andrey Kozlov(中白衣者)與梅爾(右黑衣者)上周六乘乘直升機飛抵以色列一間醫院。(美聯社) 獲救人質Andrey Kozlov(白衣者)與梅爾(黑衣者)上周六乘乘直升機飛抵以色列一間醫院。(美聯社)

加沙的哈馬斯衛生部門表示，以色列的營救人質行動造成274名巴人喪命。報道指，若數據屬實，便是以哈衝突以來，加沙死傷最慘重的一天。一名以軍發言人則指，加沙的死亡人數不到100

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另一方面，卡塔爾總理於9日多哈舉行的峰會期間，呼籲全球各國加強向以色列施壓，制止以軍在加沙的「野蠻入侵」。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾也譴責，這番殺戮猶如「另一回的平民大屠殺」。一名以色列部長反駁說，歐盟不譴責哈馬斯把平民當人肉盾牌，反而指責以色列救人。

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