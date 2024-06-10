以巴衝突｜差一天就能父子團圓 以色列獲釋人質與父親天人永隔

梅爾(Almog Meir Jan)是近日獲救的4名以色列人質之一，此前被哈馬斯扣押約8個月，就在與家人可望團圓的前一天，父親卻心臟病發猝逝，見不到他最後一面。

英國廣播公司(BBC)周日(9日)報道，現年22歲的梅爾因去年10月7日參加諾瓦音樂節被哈馬斯擄走，之後被扣押在加沙長達8個月。

以色列軍方上周六(8日)在加沙中部救出4名人質，梅爾是其中之一，這次陸空夾擊的救援行動也導致大量巴勒斯坦人喪生。

梅爾父親的胞姊受訪表示，就在姪兒梅爾獲救前數月，弟弟的健康日益惡化，每天也「緊盯著電視」，留意兒子的消息。