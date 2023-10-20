熱門搜尋:
施政報告2023 國泰航空 重陽節 東九龍綫 莎莉蛋糕 以巴衝突 凱和山 煥然壹居 天氣 尋人 玫瑰崗中學 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-10-20 10:15:25

以巴衝突｜德國總理朔爾茨訪以突遇火箭襲擊　眾人急在機場趴地避難（有片）

分享：

以巴衝突｜德國總理朔爾茨訪以突遇火箭襲擊　眾人急在機場趴地避難（有片）

以哈戰事升溫，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）出訪以色列時也遭遇空襲。外媒報道，朔爾茨結束訪以行程，準備搭機前往埃及時，機場突遭火箭攻擊，一行人馬上趴地避難。朔爾茨是以哈開戰以來，首位出訪以色列的國家領導人。

以色列鐵穹反導彈系統攔截

《POLITICO》報道，朔爾茨原定在17日晚間結束在以色列訪問行程，並搭機前往埃及，不料一行人到了本古里安機場（Ben Gurion Airport）準備登機時，突然響起空襲警報，火箭隨即在附近炸開，訪問團隊與隨行媒體人員馬上趴在停機坪避難，朔爾茨則被帶往緊急避難所。

德媒《Welt》副總編輯亞歷山大（Robin Alexander）在社交平台X回憶當時的駭人場面：「我親眼看到以色列的鐵穹反導彈系統（Israeli Iron Dome）攔截2枚飛彈（註：應為火箭），天空中出現爆炸」。稍晚，訪問團隊經過另一輪安檢後，順利登機繼續行程。

籲伊朗、黎巴嫩真主黨不要干預

朔爾茨訪問以色列後，他在X發文呼籲伊朗當局、黎巴嫩真主黨不要干預以哈衝突，「這將是一個嚴重且不可原諒的錯誤」，並分別以德文、英文、希伯來文發表帖文，表示「德國會堅定的和以色列同在」。

不過朔爾茨同時也向以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發出警告，提醒以國軍隊回擊哈馬斯（Hamas）時，應該尊重國際人道主義法。對此，內塔尼亞胡譴責哈馬斯最近的血腥攻擊，是在二戰納粹大屠殺（Holocaust）之後，對猶太人犯下的最嚴重罪行，更指控哈馬斯是新的納粹份子。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受