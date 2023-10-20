以巴衝突｜德國總理朔爾茨訪以突遇火箭襲擊 眾人急在機場趴地避難（有片）

以哈戰事升溫，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）出訪以色列時也遭遇空襲。外媒報道，朔爾茨結束訪以行程，準備搭機前往埃及時，機場突遭火箭攻擊，一行人馬上趴地避難。朔爾茨是以哈開戰以來，首位出訪以色列的國家領導人。

以色列鐵穹反導彈系統攔截

《POLITICO》報道，朔爾茨原定在17日晚間結束在以色列訪問行程，並搭機前往埃及，不料一行人到了本古里安機場（Ben Gurion Airport）準備登機時，突然響起空襲警報，火箭隨即在附近炸開，訪問團隊與隨行媒體人員馬上趴在停機坪避難，朔爾茨則被帶往緊急避難所。

德媒《Welt》副總編輯亞歷山大（Robin Alexander）在社交平台X回憶當時的駭人場面：「我親眼看到以色列的鐵穹反導彈系統（Israeli Iron Dome）攔截2枚飛彈（註：應為火箭），天空中出現爆炸」。稍晚，訪問團隊經過另一輪安檢後，順利登機繼續行程。