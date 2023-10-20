以巴衝突｜德國總理朔爾茨訪以突遇火箭襲擊　眾人急在機場趴地避難（有片）

以哈戰事升溫，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）出訪以色列時也遭遇空襲。外媒報道，朔爾茨結束訪以行程，準備搭機前往埃及時，機場突遭火箭攻擊，一行人馬上趴地避難。朔爾茨是以哈開戰以來，首位出訪以色列的國家領導人。
以色列鐵穹反導彈系統攔截
《POLITICO》報道，朔爾茨原定在17日晚間結束在以色列訪問行程，並搭機前往埃及，不料一行人到了本古里安機場（Ben Gurion Airport）準備登機時，突然響起空襲警報，火箭隨即在附近炸開，訪問團隊與隨行媒體人員馬上趴在停機坪避難，朔爾茨則被帶往緊急避難所。
德媒《Welt》副總編輯亞歷山大（Robin Alexander）在社交平台X回憶當時的駭人場面：「我親眼看到以色列的鐵穹反導彈系統（Israeli Iron Dome）攔截2枚飛彈（註：應為火箭），天空中出現爆炸」。稍晚，訪問團隊經過另一輪安檢後，順利登機繼續行程。
籲伊朗、黎巴嫩真主黨不要干預
朔爾茨訪問以色列後，他在X發文呼籲伊朗當局、黎巴嫩真主黨不要干預以哈衝突，「這將是一個嚴重且不可原諒的錯誤」，並分別以德文、英文、希伯來文發表帖文，表示「德國會堅定的和以色列同在」。
不過朔爾茨同時也向以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發出警告，提醒以國軍隊回擊哈馬斯（Hamas）時，應該尊重國際人道主義法。對此，內塔尼亞胡譴責哈馬斯最近的血腥攻擊，是在二戰納粹大屠殺（Holocaust）之後，對猶太人犯下的最嚴重罪行，更指控哈馬斯是新的納粹份子。
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